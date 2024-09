Sebrae inicia ações de capacitação e mentoria na região de Americana

Mais Sebrae- Com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico nas regiões onde possui operações, a Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, em parceria com o Sebrae-SP, desenvolve o Projeto Semente. A iniciativa ocorre em 69 cidades do Estado de São Paulo, entre elas cinco cidades da área de atuação do Sebrae Piracicaba – Americana, Limeira, Piracicaba, Charqueada e Elias Fausto, onde atualmente são beneficiadas cerca de 70 pessoas. Ao todo, a expectativa é que o projeto qualifique mais de 2.500 pessoas no Estado de São Paulo.

Desenvolvida desde 2022, a iniciativa tem como objetivo gerar renda e novas oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio de capacitações, mentorias e acompanhamento no mercado de trabalho, com foco no empreendedorismo. Com essas ações, o Projeto Semente já ajudou a retirar da linha da pobreza mais de 1.700 pessoas.

Mais notícias da cidade e região

“O Projeto Semente está conectado aos Compromissos da Suzano para Renovar a Vida, que tem, entre as metas públicas de longo prazo, ajudar a tirar mais de 200 mil pessoas da linha da pobreza nas nossas áreas de atuação até 2030. Com o Projeto Semente, contribuímos para o desenvolvimento socioeconômico da região, fomentando o empreendedorismo local e fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Projetos como esse demonstram nosso esforço em prol de uma sociedade mais igualitária, onde as pessoas se tornam protagonistas da própria história a partir de oportunidades criadas por meio de iniciativas conjuntas e estruturantes entre diferentes instituições”, diz André Becher, gerente de Sustentabilidade da Suzano.

Débora de Paula Rodrigues, gestora do Sebrae-SP que atua com o projeto Semente na região de Piracicaba, explica a essência da iniciativa: “O Semente é um programa de geração de renda para pessoas que querem melhorar de vida por meio da qualificação profissional. O público-alvo desse projeto são pessoas que geram renda de até R$ 637,00 per capita, ou seja, estão na linha da pobreza, e desejam receber conteúdos técnicos e de empreendedorismo para profissionalizar a gestão de suas atividades e ganhar mais mercado”.

Segundo ela, o acesso aos novos mercados pode ocorrer por meio de parcerias que a própria iniciativa proporciona, como, por exemplo, a participação em pequenas feiras regionais para comercialização dos produtos ou serviços e da profissionalização em ferramentas digitais, que possibilita aos participantes realizar vendas por meio da internet e das redes sociais.

Para que os participantes do projeto Semente consigam realizar as vendas de forma mais assertiva e atingir o objetivo de aumentar suas rendas, o Sebrae promove um trabalho de identificação do público e de habilidades que eles precisam e desejam melhorar e fornecem os cursos e capacitações de acordo com as demandas e necessidades de cada um, promovendo posteriormente também o acompanhamento individual desses participantes.

Atuações em Americana

Em Americana, o projeto Semente atua em diversas frentes. O primeiro trabalho teve início em maio deste ano, com a articulação de atendimento de um grupo de 17 afroempreendedores que atuam com economia criativa e artesanato. Por meio da iniciativa, o grupo participou de seis oficinas de formação com temas ligados ao empreendedorismo. A capacitação teve como objetivo prepará-los para participar de uma feira local.

A iniciativa também já beneficiou algumas artesãs do Cuca (Centro da Universidade de Conhecimento de Americana), que receberam um curso de empreendedorismo direcionado à utilização de mídias sociais; e diversos participantes do curso técnico de Modelagem do Senai Americana, que tem sido beneficiados por meio de acompanhamentos e monitorias individuais.

Recentemente, o projeto Semente foi lançado também para o público atendido pelo Instituto Torre Forte Zincão / INCAB (Instituto Nacional de Desenvolvimento Urbano), onde cerca de 30 pessoas, a maioria mulheres que atuam na área de artesanato, limpeza e coleta de resíduos, se inscreveram para participar das capacitações. A programação de cursos e oficinas oferecidas para esse grupo foi iniciada em agosto.

A doceira Regiane Cristina Eleuterio é uma das pessoas que passou pelas capacitações do projeto Semente em Americana. “Eu gostei bastante dos cursos que participei. Me ajudou muito nas minhas atividades. A gente aprende bastante coisa e depois vai colocando em prática. Graças à Deus, estou vendendo meus brigadeiros e às vezes vendo em caixas também”, diz.

A iniciativa também beneficiou Silvana Pinheiro. Ela participou do projeto e agora trabalha vendendo marmitas. “Tudo o que aprendemos, era o que eu precisava. O curso é maravilhoso e veio em um momento em que eu estava perdida. Consegui me organizar e agora estou fazendo marmitas. Já consegui até colocar no Ifood”, conta. “Se eu vendo duas ou três marmitas por dia, já fico muito feliz. Mas tenho muito a melhorar”, acrescenta ela, deixando clara a vontade de avançar e evoluir cada vez mais.

Com apoio da Suzano, as ações do projeto Semente também já ocorrem com êxito nas cidades de Limeira, Piracicaba, Charqueada e Elias Fausto.

Sobre o Sebrae-SP

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas. Tem atuação com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da economia por meio de parcerias com os setores público e privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios. Saiba mais em www.sebrae.com.br.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, papéis para embalagens, copos e canudos, papéis sanitários e produtos absorventes, além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página www.suzano.com.br.