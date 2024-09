Top5 do Podemos Santa Bárbara tem vereador, um ex vereador, um ex candidato a vice e mais 2 fortes concorrentes.

O partido é comandado na cidade pelo ex-vereador Adegas Jr e entrou de cabeça na campanha de Dr José para prefeito. Abaixo os top5 apurado pelo NovoMomento.

Leia + sobre política regional

Reinaldo Casimiro foi eleito para o primeiro mandato em 2020 e se manteve no partido, algo raro no atual grupo de vereadores. Vem para a reeleição e busca se consolidar como liderança local política e regional do partido.

Cabo Dorigon é um importante nome da Direita Santa Bárbara. Foi candidato a vice-prefeito na chapa de Fabiano Pinguim em 2020 e desta vez resolveu vir candidato a vereador.

Simone Borro se apresenta como uma Mulher que lutou por muitos anos para ajudar a filha Damaris Borro a ter uma vida justa, digna e inclusiva. Damaris morreu no começo do mês. “Estou juntando meu pedaços para se tornar meia e com a força de minha filha, que está dentro de mim”.

O ex-vereador Celso da Bicicletaria vai tentar voltar a ter um mandato na Câmara de Santa Bárbara agora pelo Podemos. Ele foi candidato pelo MDB em 2020 e esse ano está de casa nova para tentar voltar a ter mandato.

Fechando o Top5

Nome forte da Acisb (Associação Comercial), o jornalista Ronaldo dos Reis buscará uma vaga na Câmara barbarense no competitivo time do Podemos. Ele também se apresenta como analista de marketing, Pastor e Coach da Sociedade Internacional do Mindset, assessor de imprensa e empreendedor com visão para futuro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP