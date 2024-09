Nesta quinta-feira (12/09/2024), a partir das 19h, tem rock na feira em Nova Odessa! A Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss recebe como convidada a Banda S/A para uma apresentação conjunta e gratuita com grandes clássicos do gênero musical mais popular do mundo. Mantida pela Prefeitura, a Banda Municipal de Nova Odessa é reconhecida nacionalmente exatamente por seus arranjos para músicas populares, como MPB e rock.

Segundo o maestro Marco Almeida Junior, o repertório preparado pelas duas bandas para esta quinta-feira inclui hits universais, como “Satisfaction”, dos Rolling Stones, “Who’ll Stop the Rain”, “Proud Mary” e “Have You Ever Seen the Rain”, do Creedence Clearwater Revival, “Smoke on the Water”, do Deep Pouple, “I Wanna Hold Your Hand”, “Hey Jude” e “Twist and Shout”, dos Beatles, “Rock and Roll all Night”, do KISS, “Wish You Were Here”, do Pink Floyd, e “Johnny B. Good”, de Chuck Barry.

A Feira Noturna da Rodoviária Municipal de Nova Odessa acontece toda quinta-feira, das 17h às 22h, na área externa da Rodoviária, com acesso pela Rua Rio Branco, altura do Jardim Santa Rosa.

Desde 2021, além de reestruturar a ampliar a feira da Rodoviária, a Prefeitura criou as novas Feiras Noturnas do Jardim Santa Rita e região, às sextas-feiras, e do Jardim Nossa Senhora de Fátima/Parque Triunfo, às quartas-feiras. A gestão das Feiras Noturnas é realizada em parceria entre o Departamento de Cultura e Turismo e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social.

Criada em 1987 e mantida pela Prefeitura de Nova Odessa, a Banda Sinfônica Municipal acaba de completar 37 anos de atividades. A corporação foi nomeada “Professor Gunars Tiss” por lei em 1998. Está consolidada como referência cultural da cidade. Foi nove vezes campeã estadual (1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2004) e bicampeã nacional de bandas (1999 e 2000). Em 1997, sagrou-se campeã do Concurso Pró-Banda, da Secretaria Estadual de Cultura do Estado de São Paulo.

Em maio de 2001, lançou seu primeiro CD, “Encontro com a Música”, em parceria com a Secretaria de Educação Municipal. Em 2006, lançou o segundo CD, “A Música Modo Quartal do Nordeste Brasileiro”, com obras do compositor Normando Carneiro da Silva e que serviu para sua tese de doutorado em Portugal. Em 2007, veio o terceiro álbum, em parceria com a Funarte, servindo de referência sonora para mais de 1.400 bandas cadastradas no Ministério da Cultura.

Atualmente, a Banda Sinfônica Municipal conta com 38 integrantes. Seu repertório é eclético, indo do erudito ao popular e abrangendo todos os gêneros musicais. Além das apresentações na cidade, participa de diversos eventos regionais, estaduais e nacionais, levando o nome de Nova Odessa para todo o Brasil.

