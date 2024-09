Complexo Usina Santa Bárbara recebe Encontro de Veículos Antigos

O Complexo Usina Santa Bárbara receberá nos 14 e 15 deste mês o 10º Encontro de Veículos Antigos. Com entrada gratuita, os amantes das máquinas antigas poderão se divertir ao som de shows de diversas bandas da cidade, exposição de veículos antigos, playground, “mercado de pulgas” e food trucks.

Para o público, a entrada solidária é a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. Já os proprietários de veículos antigos poderão comparecer diretamente no evento, mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis por veículo. Serão aceitos veículos com 30 anos ou mais de existência.

O primeiro dia contará com as bandas BR 103, Single Pop, Dj Marcos Bonetti, GTC, Old Hunters e Amigos do Flash Back, com encerramento do cantor Rodrigo José. Já no domingo será a vez de Sapos da Noite, Amigos do Passinho, Queen Tribute Brazil e CPK Rock Band.

Como de costume, o domingo terá a premiação honrosa dos participantes e seus respectivos veículos nas categorias: maior distância percorrida, veículo mais antigo, maior comboio, veículo especial, veículo destaque e participações especiais.

Veja mais notícias aqui

Toda arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade. O evento é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com a organização do Clube Air Cooled SBO.

Confira a programação completa do encontro:

* Dia 14 de setembro, sábado, das 9 às 22 horas

10h – BR 103

12h30 – Single Pop

14h30 – Dj Marcos Bonetti – Clássicos do Rock

15h – GTC

18h – Old Hunters

19h45 – Amigos do Flash Back

20h30 – Rodrigo José

* Dia 15 de setembro, domingo, das 8 às 17 horas

9h – Sapos da Noite

12h – Amigos do Passinho

13h – Queen Tribute Brazil

14h30 – Premiação

15h – CPK Rock Band

Serviço:

Encontro de Veículos Antigos de Santa Bárbara 2024

Dia 14 de setembro, sábado, das 9 às 22 horas

Dia 15 de setembro, domingo, das 8 às 17 horas

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada solidária 2 kg de alimentos não perecíveis

Classificação: Livre