O surfe brasileiro conquista cada vez mais espaço no cenário internacional, consolidando o país como uma potência no esporte.

Além do Brasil ter chegado ao número de 7 títulos nos últimos 10 anos, também garantiu duas medalhas olímpicas. O crescimento constante dos brasileiros pelo esporte elevou o número de fãs para 45 milhões e o total de praticantes no país passa dos 5 milhões, de acordo com a International Surfing Association (ISA). Esse fenômeno será debatido no Fórum Paulista 2024, que ocorre entre os dias 26 e 28 de setembro, dentro da COB Expo, em São Paulo.

O evento, que contará com a presença de atletas, treinadores e entusiastas do esporte, também se destaca por promover a formação de novos árbitros, visando a profissionalização do esporte.

Um dos destaques será o curso oficial da International Surfing Association (ISA), nos dois primeiros dias (26 e 27 de setembro). O curso, que atrai atletas e treinadores de diferentes regiões do Brasil, tem sido um ponto alto do evento nos últimos três anos e já formou mais de 180 juízes, inclusive que com atuação na WSL – World League.

Para Sérgio Gadelha, coordenador geral do curso e árbitro da ISA, WSL South America, “pelo terceiro ano consecutivo manteremos o compromisso de levar conhecimento para evolução do esporte, tanto para o aspecto de julgamento quanto de temas importantes para o desenvolvimento do esporte no cenário nacional”.

No dia 28 de setembro, o Fórum contará com sessões temáticas, que abordarão aspectos como técnica, performance, sustentabilidade e inclusão no surfe. Entre as atrações, as ex-surfistas Andrea Lopes, Jaqueline Silva e Maria Carolina Fornazari, conhecida como Keiks Fornazari, farão uma palestra sobre o Programa Talento Feminino, da CBSurf, com reflexões sobre o desenvolvimento do surfe feminino no país e o crescente senso de pertencimento das mulheres no esporte.

Inscrição e Participação:

A entrada para o Fórum Paulista 2024 e todas as palestras será gratuita, mas é necessário realizar inscrição prévia. Os interessados devem se registrar através do https://bit.ly/ForumPaulista2024.

Serviço: