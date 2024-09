Instituto de meteorologia diz que vai chover só na segunda-feira

Segundo a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a chuva deve dar as caras apenas na próxima segunda-feira (16).

A previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas na região de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Com a chuva, a temperatura deve cair um pouco, com mínima de 14ºC e máxima de 21ºC.

Veja mais notícias aqui

Apesar da chuva, que deve ser rápida, o calorão estará de volta já na quarta-feira (18).

O órgão ainda está com alertas de perigo para onda de calor e baixa umidade.