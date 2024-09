Sumaré: Jantar da ACIAS deve reunir 400 convidados

Sumaré está em contagem regressiva para um dos eventos mais aguardados do ano. O Jantar da ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) será realizado no dia 28 de setembro, sábado, a partir das 20h, no San Ville Hall. São esperados cerca de 400 convidados.

Na reta final dos preparativos, a equipe da ACIAS intensificou a organização para proporcionar uma noite inesquecível aos convidados, parceiros, patrocinadores, diretores, autoridades e representantes de associações comerciais da região que prestigiam o evento.

“O Jantar da ACIAS é uma celebração marcante. Esse ano, os convites esgotaram rapidamente, o que comprova sua importância no calendário da cidade”, comenta Felipe Alberto Verza Ferreira, presidente da ACIAS.

O evento conta com parceiros de peso, reconhecidos no mercado. O buffet será assinado pelo chef Fazan, do Fazan Buffet, referência gastronômica na região. A decoração será realizada pela experiente Carla Magalhães. A animação do evento ficará por conta da Banda Palooza. E o Medison’s Bartenders será o responsável pelo serviço de bar.

O evento celebra oficialmente o aniversário da ACIAS, que em 2024 completa 55 anos de fundação. É uma noite de festa, de reconhecimento e também de networking, já que o Jantar da ACIAS reúne empresários, comerciantes, empreendedores e profissionais liberais de diferentes segmentos da cidade e região.

O Jantar da ACIAS tem o patrocínio do Sicoob Acicred Sumaré, Caron Ótica e Relojoaria, Good Bom Supermercado, Uniplas, Criando Ativos, Comercial Galieta, Consórcio Zona Azul Sumaré, Escritório Contabilidade Veneza, Shopping ParkCity Sumaré, Unimed Campinas, Central Projetos, Exclusiv Negócios Imobiliários, Insta Photos, Denver Soldas, Aline Marques Estrategista de Marketing, Desktop, Lahuman e Inovasafe.

Felipe Verza reforça a importância dos patrocinadores na realização do evento. “O apoio das empresas patrocinadoras tem sido fundamental para o sucesso do Jantar da ACIAS. Para nós, é gratificante contar com o prestígio de empresas que são destaque em suas áreas de atuação. É uma relação de confiança que confirma a relevância do nosso Jantar”, comenta o presidente da ACIAS.

Serviço:

JANTAR DA ACIAS

Quando: 28 de setembro, sábado.

Horário: a partir das 20h.

Onde: San Ville Hall, Rua Ângelo Ôngaro, 1483, Jardim Residencial Ravagnani, Sumaré.

Informações: acias@acias.com.br

