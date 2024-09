VMAs 2024: Anitta e todos os recordes quebrados na edição

Taylor Swift quebrou o recorde de Beyoncé para o VMA mais competitivo da história (novo recorde de Swift: 30 VMAs ganhos), e se tornou a primeira artista a ganhar o troféu de Vídeo do ano em cinco ocasiões, como também a primeira a ganhar o Vídeo do ano em três anos consecutivos, e, de quebra, também superou seu empate com David Fincher e Spike Jonze e se tornou a única detentora do recorde de mais vitórias na categoria Melhor Direção (quatro). Além disso, Eminem superou Peter Gabriel e se tornou o artista solo masculino com mais VMAs já vencidos (15) e Anitta venceu pela terceira vez consecutiva o VMA.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Abaixo, o levantamento do Bolavip mostra em detalhes todos os recordes que foram quebrados na atual edição do VMA. Primeiro, os recordes estão listados por categorias de premiação. Na parte inferior, um resumo de todos os recordes que foram quebrados por Taylor Swift, a maior vencedora da noite.

PRÊMIOS GERAIS GANHOS

Após ganhar 7 VMAs em 2024 de 12 indicações, Taylor Swift quebrou o recorde de Beyoncé de mais VMAs já ganhos – antes deste ano, Beyoncé detinha o recorde com 25 VMAs competitivos ganhos como artista solo e 29 vitórias gerais, incluindo seu trabalho com Destiny’s Child e com Jay-Z (creditado como The Carters) – enquanto isso, Taylor Swift agora ganhou 30 VMAs como artista solo (*Beyoncé também ganhou o prêmio Michael Jackson Vanguard não competitivo pelo conjunto da obra em 2014, então seu total que inclui esse prêmio e seu trabalho com Destiny’s Child e The Carters também é de 30 VMAs ganhos, no entanto, Taylor Swift tem a vantagem quando se trata de VMAs competitivos ganhos, bem como VMAs ganhos como artista solo).

Eminem quebrou seu empate com Peter Gabriel e se tornou o artista solo masculino com mais VMAs já ganhos após ganhar 2 VMAs em 2024 (Melhor Hip Hop e Melhores Efeitos Visuais) – Gabriel venceu 13 vezes, enquanto o novo total de Eminem é de 15 vitórias

Eminem também ampliou seu recorde como o rapper mais premiado no VMA após ganhar mais 2 troféus em 2024 (ele ganhou 15 VMAs no total).

VÍDEO DO ANO

Taylor Swift ampliou seu recorde de mais VMAs de Vídeo do ano ganhos – ela agora ganhou cinco vezes (por “Bad Blood”, “You Need to Calm Down”, “All Too Well: The Short Film”, “Anti-Hero” e agora “Fortnight”) – a vitória em 2024 por “Fortnight” foi o 5º troféu de Vídeo do ano de Swift, e também a tornou a primeira artista a ganhar o prêmio cinco vezes (*como uma observação lateral, nenhum artista além de Swift já ganhou o Vídeo do ano mais de 2 vezes). Depois de se tornar a primeira artista a ganhar o Vídeo do ano por dois anos em uma sequência no ano passado, Taylor Swift estendeu esse recorde e se tornou a primeira artista a ganhar o prêmio de Vídeo do Ano por três anos consecutivos após vencer por “Fortnight”.

Taylor Swift estendeu seu recorde como a artista com mais troféus de Vídeo do Ano ganhos por vídeos que os artistas dirigiram ou codirigiram – Swift codirigiu “You Need to Calm Down” e dirigiu (sozinha) “All Too Well: The Short Film”, “Anti-Hero” e “Fortnight” – uma vitória por “Fortnight” fez dela seu 4º prêmio de Vídeo do Ano ganho por um vídeo que Taylor Swift dirigiu ou codirigiu (nenhum outro artista ganhou mais de uma vez por um vídeo que codirigiu).

ARTISTA DO ANO

Taylor Swift se tornou a primeira artista a ganhar o prêmio de Artista do Ano do VMA duas vezes.

Taylor Swift também se tornou a primeira artista a ganhar o prêmio de Artista do Ano no VMA em dois anos consecutivos.

MELHOR ARTISTA REVELAÇÃO

Chappell Roan estendeu a sequência contínua de artistas solo femininas ganhando o prêmio de Melhor Artista Revelação do VMA prêmio – artistas femininas ganharam o prêmio no VMAs pelos últimos 7 anos consecutivos.

COLABORAÇÃO DO ANO

Taylor Swift empatou com Beyoncé, que detinha o recorde de mais Colaboração do ano no VMAs ganhas com 3 troféus – Taylor Swift venceu nesta categoria 2 vezes (“I Don’t Wanna Live Forever”, “Bad Blood”) e ela adicionou outra vitória em 2024 por “Fortnight” com Post Malone.

MELHOR POP

Taylor Swift empatou com o recorde de Britney Spears de mais VMAs ganhos na categoria Melhor Pop após ganhar seu terceiro troféu este ano (ela ganhou o Melhor Pop em 2015, depois em 2023 e agora também em 2024).

MELHOR HIP-HOP

Eminem (“Houdini”) empatou com Drake como o artista masculino mais premiado na categoria Melhor Hip-Hop após ganhar seu terceiro troféu por “Houdini” (ele venceu anteriormente por “We Made You” e “Not Afraid”).

MELHOR VÍDEO DE R&B

SZA empatou o recorde de mais prêmios ganhos na categoria Melhor Vídeo de R&B (2 vitórias) depois de vencer por “Snooze”.

MELHOR K-POP

Lisa se tornou a primeira artista solo a vencer duas vezes na categoria Melhor K-Pop depois de ganhar seu segundo troféu por “Rockstar” (ela ganhou o prêmio pela primeira vez em 2022 por “Lalisa”).

MELHOR LATINO VMA

Anitta empatou o recorde de J Balvin de mais vitórias (e mais vitórias consecutivas) na categoria Melhor Clipe Latino – ela ganhou seu terceiro troféu consecutivo por “Mil Veces”;

Anitta também quebrou seu empate com Rosalía para o maior número de vitórias na categoria Melhor Latina por uma artista feminina e ela agora é a única detentora do recorde com 3 vitórias (ela venceu anteriormente por “Envolver” em 2022 e “Funk Rave” em 2023).

MELHOR VÍDEO COM MENSAGEM SOCIAL

Billie Eilish empatou com John Legend e Big Sean para o maior número de vitórias na categoria Vídeo para o Bem depois de ganhar seu segundo troféu por “What Was I Made For” e ela também se tornou a primeira artista feminina a vencer duas vezes na categoria – ela venceu anteriormente em 2021 por “Your Power”.

MELHOR DIREÇÃO

Taylor Swift quebrou seu empate com David Fincher e Spike Jonze e ela se tornou a única detentora do recorde de mais vitórias na categoria Melhor Direção – a vitória em 2024 por “Fortnight” foi a quarta vitória recorde de Swift (ela venceu anteriormente por dirigir “The Man”, “All Too Well: The Short Film” e “Anti-Herói”).

A vitória na categoria Melhor Direção também ampliou o recorde de Taylor Swift como a diretora mais premiada (4 vitórias) e a artista mais premiada na categoria Melhor Direção (4 vitórias).

A vitória na categoria Melhor Direção fez de Taylor Swift a primeira diretora a vencer na categoria por três anos consecutivos.

TODOS OS RECORDES QUEBRADOS POR TAYLOR SWIFT

Após vencer 7 VMAs em 2024 de 12 indicações, Taylor Swift quebrou o recorde de Beyoncé de mais VMAs já vencidos – antes deste ano, Beyoncé detinha o recorde com 25 VMAs competitivos vencidos como artista solo e 29 vitórias gerais, incluindo seu trabalho com Destiny’s Child e com Jay-Z (creditado como The Carters) – enquanto isso, Taylor Swift agora ganhou 30 VMAs competitivos como artista solo (*como uma observação lateral, Beyoncé também ganhou o prêmio Michael Jackson Vanguard pelo conjunto da obra não competitivo em 2014, então seu total que inclui esse prêmio e seu trabalho com Destiny’s Child e The Carters também são 30 VMAs ganhos, no entanto, Taylor Swift tem a vantagem quando se trata de VMAs competitivos ganhos, bem como VMAs ganhos como artista solo)

Taylor Swift estendeu seu recorde para o maior número de VMAs de Vídeo do ano ganhos – ela agora ganhou 5 vezes (por “Bad Blood”, “You Need to Calm Down”, “All Too Well: The Short Film”, “Anti-Hero” e agora “Fortnight”) – a vitória em 2024 por “Fortnight” foi o 5º troféu de Vídeo do ano de Swift, e também a tornou a primeira artista a ganhar o prêmio 5 vezes (*como uma observação lateral, nenhum artista além de Swift já ganhou o Vídeo do ano mais de 2 vezes).

Depois de se tornar a primeira artista a ganhar o Vídeo do ano por dois anos consecutivos no ano passado, Taylor Swift estendeu esse recorde e se tornou a primeira artista a ganhar o Vídeo do ano por três anos consecutivos após vencer por “Fortnight”.

Taylor Swift estendeu seu recorde como a artista com mais troféus de Vídeo do ano ganhos por vídeos que os artistas dirigiram ou codirigiram eles mesmos – Swift codirigiu “You Need to Calm Down”, e ela dirigiu (sozinha) “All Too Well: The Short Film”, “Anti-Hero” e “Fortnight” – uma vitória para “Fortnight” fez dela seu 4º Vídeo do ano ganho por um vídeo que Taylor Swift dirigiu ou codirigiu (nenhum outro artista ganhou mais de uma vez por um vídeo que codirigiu).

Taylor Swift se tornou a primeira artista a ganhar o prêmio de Artista do Ano do VMA duas vezes.

Taylor Swift também se tornou a primeira artista a ganhar o prêmio de Artista do Ano no VMA em dois anos consecutivos.

Taylor Swift empatou com Beyoncé, que detinha o recorde de mais Colaboração do Ano no VMA com 3 troféus – Taylor Swift venceu nesta categoria 2 vezes (“I Don’t Wanna Live Forever”, “Bad Blood”) e ela adicionou outra vitória em 2024 por “Fortnight” com Postar Malone.

Taylor Swift empatou o recorde de Britney Spears de mais VMAs ganhos na categoria Melhor Pop após ganhar seu terceiro troféu este ano (ela ganhou o prêmio de Melhor Pop pela primeira vez em 2015, depois em 2023 e agora também em 2024).

Taylor Swift quebrou seu empate com David Fincher e Spike Jonze e se tornou a única detentora do recorde de mais vitórias na categoria Melhor Direção – a vitória em 2024 por “Fortnight” foi a quarta vitória recorde de Swift (ela venceu anteriormente por dirigir “The Man”, “All Too Well: The Short Film” e “Anti-Hero”).

A vitória na categoria Melhor Direção também ampliou o recorde de Taylor Swift como a diretora mais premiada (4 vitórias) e a artista mais premiada na categoria Melhor Direção (4 vitórias).

A vitória na categoria Melhor Direção fez de Taylor Swift a primeira diretora a vencer na categoria por três anos consecutivos.

Foto: Alamy

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP