O FitBank, fintech especializada em soluções de Banking as a Service (BaaS), anuncia a aquisição de 100% das ações do Rodobank, plataforma de serviços financeiros voltada ao mercado de transporte rodoviário de cargas.

A aquisição, que é a segunda em dois anos (a primeira foi a EasyCrédito, em 2022), reforça a posição do FitBank como uma das maiores fintechs do Brasil, consolidando sua estratégia de oferecer produtos de maior valor agregado e expandir sua presença no mercado brasileiro de pagamentos.

“A aquisição do Rodobank é um passo estratégico em nossa visão de longo prazo”, afirma Otavio Farah, sócio-fundador e CEO do FitBank. Processando mais de R$15 bilhões ao mês e com operações já iniciadas no México e na América Central, a empresa completou 9 anos neste mês de setembro. Com o Rodobank, o FitBank se volta com mais atenção para o mercado de transporte rodoviário de cargas, estimado em mais de US$ 100 bilhões e com altas taxas de crescimento.

Mais valor

“Estamos empolgados em contar com as soluções e estrutura do FitBank para entregarmos mais valor aos nossos clientes e parceiros. Juntos, reduziremos ainda mais as ineficiências em pagamentos do mercado, gerando mais lucro para a cadeia”, afirma Rafael Fridman, CEO do Rodobank.

A plataforma atua junto a transportadoras, embarcadores, indústrias e postos de combustíveis, além de ter mais de 300 mil caminhoneiros cadastrados em sua base, em um mercado que soma um milhão de pessoas, boa parte desbancarizada.

Com as ferramentas do FitBank, o Rodobank amplia sua capacidade de escala, permitindo a oferta de soluções de pagamento de frete, abastecimento e despesas de transporte mais eficientes e personalizadas, incluindo o Credit as a Service (CaaS).

A expectativa é dobrar a base de clientes até dezembro, com aumento de 60% no volume de recursos movimentados e previsão de processamento de R$ 3,5 bilhões no ano.

Expansão internacional Fitbank

A transação também se alinha com a estratégia de expansão internacional do FitB, que iniciou com operações no México em 2023 e na América Central em 2024. Com a aquisição do Rodobank, a fintech está mais bem posicionada para explorar novas oportunidades e continuar seu crescimento na América Latina. Só na América do Sul, por exemplo, o mercado de frete e logística é estimado em mais de US$ 180 bilhões em 2024.

Focado em Banking as a Service (BaaS), o FitBank processa mais de R$ 15 bilhões por mês em sua plataforma, destacando-se como uma das maiores fintechs do Brasil.