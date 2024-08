Torresmofest está de volta a Limeira!

O Torremofest está de volta a Limeira trazendo gastronomia, música ao vivo e lazer para toda a família. O evento acontecerá de 8 a 11 de agosto, das 12h às 22h, no estacionamento do Limeira Shopping, com entrada gratuita.

O festival contará com uma estrutura de 4.500 m² em uma área ampla e aberta com mesas e cadeiras, palco com barracas proporcionando comodidade para os presentes.

Além disso, oferecerá uma ampla variedade de preparos de torresmo, incluindo torresmo de rolo, torresmo pururuca e torresmo de boteco. No loca, diversas barracas estarão disponíveis com pratos como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, batatas, doces e hambúrguer com shimeji, hambúrguer com torresmo e uma variedade de doces. Com pratos a partir de R$ 35.

Para acompanhar, chopp artesanal, drinks e uma programação musical diversa trazendo os melhores covers de bandas nacionais e internacionais.

Confira a programação completa:

QUINTA-FEIRA (08)

20h – Cover Queen – Bohemian Rock

SEXTA-FEIRA (09)

20h – Cover Tim Maia – Monallizza

SÁBADO (10)

17h – Rock State – Rock Internacional

20h – Tributo aos Mamonas – Cólica Renal

DOMINGO (11)

14h – Wil Miguel – Voz e Violão

17h – Cover Jota Quest – Planeta J

20h – Cover Bon Jovi – Livin In Sin

Para toda a família

Consagrado em diversos estados brasileiros, o Torresmofest, é pioneiro e o maior do Brasil com mais de 400 edições realizadas e mais de 8 milhões de visitantes. E já percorreu diversas cidades dos estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás, Santa Catarina, Pará, Rio Grande do Sul e, agora, no Ceará. O evento gastronômico promete deixar a cidade de Limeira mais “crocante”.

Serviço:

Torresmofest, o maior festival gastronômico do Brasil

Data: de 08 a 11 de agosto

Horário: 12h às 22h

Local: Estacionamento do Limeira Shopping

Mais informações: @torresmofest

Acesso gratuito.

