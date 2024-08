Camila Pudim e Jéssica Cardoso anunciam 2ª temporada do Make Pod

Camila Pudim e Jéssica Cardoso, duas das criadoras de conteúdo de maior destaque no Brasil na atualidade, preparam o lançamento da segunda temporada do Make Pod, videocast no YouTube que as duas amigas apresentam juntas. A nova temporada, que estreia em 15 de agosto, contará com 12 episódios semanais. O primeiro terá a participação da atriz e influenciadora Duda Reis.

Seguindo o sucesso da primeira temporada, gravada em 2023 e disponível na íntegra no YouTube, as anfitriãs continuarão oferecendo conversas descontraídas e dinâmicas, recheadas de dicas de maquiagem e fofocas leves. A missão é proporcionar uma imersão completa no universo da beleza, abordando desde técnicas básicas até criações artísticas elaboradas.

Entre os temas abordados nos novos episódios, podem ser citados a autoestima, autoaceitação, empoderamento, maternidade, importância da maquiagem e representatividade. O encerramento da temporada será celebrado com um especial de Halloween em outubro.

Para manter o dinamismo e a interatividade, Camila e Jéssica apresentam quadros como o “Convidado Escolhe a Make” e o “Roleta Escolhe a Make”, que sempre surpreendem com seus resultados. Duda será a primeira a ter a chance de decidir a maquiagem que Camila e Jéssica usarão, em um momento em que a criatividade toma conta.

Outro destaque é o quadro “Isso ou Aquilo”, em que as influenciadoras desafiam seus convidados a fazerem escolhas rápidas entre duas opções relacionadas ao mundo da maquiagem, beleza e estilo de vida. Outros participantes vão se envolver em quadros como “Stop na Make”, em que jogam uma versão de ‘Stop’ focada em temas de maquiagem, e “Adivinhando Blogueira pela Make”, em que são desafiados a identificar influenciadoras famosas apenas pelas maquiagens que utilizam.

“Estamos ansiosas para ver a reação do público com essa segunda temporada que traduz ainda mais nossa essência, trazendo a maquiagem não só como uma forma artística mas também de expressão social”, afirma Camila Pudim sobre esta nova etapa. “”, complementa Jéssica Cardoso.

Sobre as apresentadoras

Camila Pudim é uma inovadora criadora de conteúdo desde 2018, conhecida por seus vídeos de transição de maquiagem. Camila ganhou projeção nacional com seu vídeo “Asoka Makeup”, publicado em abril, que alcançou 500 milhões de reproduções, tornando-se um dos 10 mais assistidos da história do TikTok e o vídeo brasileiro mais visto na plataforma. Seu mais recente sucesso, “Divertidamente Makeup”, também viralizou instantaneamente, solidificando sua presença no cenário digital.

Jéssica Cardoso, sensação das redes sociais nascida em Brasília, encanta seu público de mais de 4,2 milhões de seguidores com uma mistura de “looks do dia” e vídeos emocionantes de maquiagem, demonstrando sua versatilidade e paixão pelo conteúdo digital.

