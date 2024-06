Três escolas de Americana realizam festas juninas abertas ao público neste sábado

A diversão está garantida neste sábado (29) com as festas juninas abertas ao público organizadas pelas escolas da rede municipal de Educação de Americana. As opções deste final de semana são os arraiais das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Prof. Milton Santos, na Praia Azul, e Paulo Freire, no Parque Novo Mundo, e do Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver”, no Jardim Bazanelli.

Na EMEF Prof. Milton Santos, a festa começa às 12h e a comunidade vai encontrar brincadeiras, bingo, danças e quadrilha junina apresentadas pelos estudantes, música e comidas típicas.

A programação do “Arraiá do Seu Paulo”, na EMEF Paulo Freire, que está em sua 25ª edição, começa às 14h, com premiação da Rainha e Princesa do concurso Miss Caipirinha, bingo, danças, comes e bebes típicos e muita música, incluindo a apresentação de Johnny Moura, marcada para às 21h.

Às 14h30, é a vez da “Tempo de Viver” abrir as portas para sua tradicional festa junina, o “Forró da Tempo”. As danças e delícias juninas estão garantidos na programação do centro municipal de educação.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, garantiu a presença nas festividades. “Convido todos os fãs de festas juninas a se divertirem nas nossas escolas, que se dedicam para proporcionar ótimos momentos de integração da comunidade escolar”, disse.

Mais notícias da cidade e região

Confira o calendário das próximas festas juninas nas escolas municipais:

Abertas ao público

29 de junho, a partir das 12h – EMEF Prof. Milton Santos

29 de junho, a partir das 14h – EMEF Paulo Freire

29 de junho, a partir das 14h30 – Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver”

4 de julho, a partir das 18h – EMEF Darcy Ribeiro

Para o público interno

27 de junho – EMEI Manaí

28 de junho – Creche Chuí

28 de junho – EMEI Araçari

29 de junho – Casa da Criança Graúna

29 de junho – CIEP Prof.ª Maria Nilde Mascellani (CIEP Jaguari)

29 de junho – Creche Tupã

2 de julho – Creche Anajá

3 de julho – EMEI Corimbó

5 de julho – CIEP Prof.ª Philomena Magaly Makluf Rossetti (CIEP São Vito)