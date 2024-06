Aberto para a população: Parque dos Ipês será reinaugurado neste sábado

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou a data de inauguração do Parque dos Ipês: será neste sábado (29), a partir das 9 horas. O fim de semana da entrega de um dos espaços de lazer mais tradicionais do Município contará com uma série de atividades, apresentando ao público as novas estruturas instaladas no Parque.

Nesta terça-feira (25) mais uma escultura de dinossauro chegou ao Parque. O Allosaurus já foi posicionado, juntando-se ao Stegossaurus, Ankylosaurus e Parasaurolophus, esculturas que já estavam no espaço. Nos próximos dias novas esculturas chegarão, formando o “Reino dos Dinossauros”.

Os “dinossauros” foram adquiridos por meio de parceria entre o Município e a iniciativa privada, portanto sem custos aos cofres públicos.

“Prepare-se para encontrar com as feras pré-históricas. Estão todas te esperando! Convite muito especial. É pra anotar na agenda e levar toda a família! Um espaço preparado com muito carinho, que reúne todo o cuidado e bem querer de cada um que trabalhou na transformação de uma das áreas de lazer mais tradicionais de Santa Bárbara d’Oeste. São tantas novidades que eu tenho certeza que, pessoalmente, você vai se surpreender. Te espero no Parque dos Ipês, neste sábado!”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Os serviços para a reforma do Parque dos Ipês estão na reta final. Equipes de trabalho seguem com a execução dos projetos previstos, com instalação de novas estruturas esportivas do núcleo do QualiVida, instalação de novo playground, entre outros serviços.

Durante o período da reforma o Parque dos Ipês está fechado ao público. Com 28 anos de existência e mais de 72 mil metros quadrados, o espaço ganha novas estruturas e terá também os serviços de podas e condução das árvores existentes, melhoria na pista de caminhada, no gradil e na iluminação.