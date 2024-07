Um tiroteio que aconteceu durante comício de Donald Trump terminou com o ex-presidente dos Estados Unidos ferido e com o rosto sangrando.

O comício acontecia na Pensilvania. Veja vídeo abaixo.

I just landed and missed an assignation attempt. Holy shit. The election is over. He’s the next president. The Dems should give up. They can’t beat him now. pic.twitter.com/omtbue191d

— Dave Portnoy (@stoolpresidente) July 13, 2024

Biden ou Trump

Essa promete ser uma eleição com muita tensão nos Estados Unidos. O presidente Biden tem sido pressionado para desistir por conta de suas constantes falhas de memória. Os Republicanos seguem fechados com seu candidato.

Outro presidente Republicano, Ronald Reagan, sofreu atentado a tiros nos anos 1980. Nos anos 2000, o então presidente Republicanos George W Bush foi alvo de uma ‘sapatada’.

O caso mais famoso é o do presidente John Kennedy, assassinato em Dallas em 1963.

