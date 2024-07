Camila Pudim, renomada criadora de conteúdo de maquiagem, lançou ontem (10) seu mais novo challenge, intitulado “Inside Out Makeup”, inspirado nos personagens do novo filme da Pixar, ‘Divertida Mente 2’. Em apenas 24 horas, os dois vídeos em inglês e em português já alcançaram a marca impressionante de 40 milhões de visualizações, com inúmeros elogios ao talento de Camila nas transições de maquiagem.

Lançada nos cinemas em junho, a continuação da animação infantil de 2015 já é o filme mais bem-sucedido da Pixar, tendo como personagens principais as emoções da mente de uma adolescente – Alegria, Tristeza, Raiva, Nojo, Medo e as estreantes Ansiedade, Constrangimento, Inveja e Tédio – todas representadas no vídeo de Camila. “A ideia era fazer as 9 emoções, o que foi um grande desafio, já que nunca tínhamos feito tantos personagens em um vídeo”, afirma a influenciadora.

Foram cerca de 60 horas de produção, em apenas 5 dias. As gravações foram registradas em transmissões ao vivo no TikTok, que tiveram uma média de espectadores simultâneos entre 7 e 10 mil, com picos de audiência de até 20 mil pessoas.

Camila forte desde 2018

Desde 2018, Camila tem encantado seu público com conteúdos inovadores e criativos na temática dos makes e os challenges relacionados. Sua habilidade em transformar personagens e temas em looks fascinantes conquistou uma base fiel de seguidores.

Recentemente, Camila obteve um sucesso estrondoso com seu vídeo “Asoka Makeup”. Publicado em abril, o vídeo tornou-se viral, alcançando a marca de 500 milhões de reproduções no TikTok, posicionando-se como um dos 10 vídeos mais assistidos da história da plataforma e como o vídeo brasileiro mais visto.

Com mais de 40 milhões de seguidores em suas redes sociais, Camila Pudim continua a inovar e surpreender seu público. O “Inside Out Makeup” destaca sua habilidade e capacidade de se conectar com tendências culturais e cinematográficas, proporcionando uma experiência visual envolvente para seus seguidores.

O sucesso imediato reafirma a posição de Camila como uma das principais influenciadoras de maquiagem da atualidade.

