Governo Chico aumenta capacidade de atendimento das UBSs em 109%

Número de consultas subiu de 113 mil em 2019 (antes da pandemia) para 236 mil em 2023.

Os dados são da página 52 do Informativo Socioeconômico 2024, que torna público diversos dados da administração e é utilizado para monitorar e embasar ações em todas as áreas da administração.

A unidade de saúde com maior volume de consultas permaneceu a mesma: A USF da Praia Azul. Aliás, ela sofreu um aumento de 51% em comparação com o ano anterior (2022) e sozinha, em 2023, ofertou 19.663 consultas. Uma média de 79 por dia de funcionamento.

Uma ponto que merece destaque foi o aumento da procura na UBS do Mathiensen que atingiu os 102% e totalizou 19.500 consultas. Em 3° ficou a unidade do Zanaga com 19.209. Confira os demais:

Jardim Brasil: 16.090

São Vito: 15.145

Parque Gramado: 14.996

Boer: 14.987

Vila Galo: 14.673

Jardim São Paulo: 11.342

Ipiranga: 11.177

Jaguari: 10.711

Mario Covas: 9.152

Liberdade: 9.054

Nações: 9.048

São Domingos: 8.629

Cariobinha: 8.430

Alvorada: 7.906

Jd. América II: 5.885

Guanabara: 4.558

Ao Portal Novo Momento, Chico comentou: “A atenção básica é a porta de entrada do cidadão para os serviços de saúde, e desde o primeiro momento nós estamos investindo nessa área. Esse aumento no atendimento está relacionado ao aumento do número de unidades básicas, as reformas que fizemos e a contratação de mais profissionais. Isso tudo aumenta a qualidade do serviço, atraindo, assim, a população para as UBS. Fico feliz em ver a atenção básica de Americana fortalecida, cuidando das pessoas com carinho e atenção”.