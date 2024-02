Brotas é a cidade do agronegócio, mas na geração de emprego e renda, é o turismo que sempre está na dianteira. Não tem safra, agora nem mais temporada. É com a inovação de seu calendário que o setor vive aquecido e se supera. O ISS Turístico comprova isso, com impressionante salto de 270% no volume verificado de janeiro a dezembro de 2023 em comparação ao mesmo período anterior.

Falamos de um valor superior a R$ 3 milhões, ante R$ 2,5 milhões apurados na mesma base comparativa. É uma escalada que se sobressai se analisarmos o cenário nacional.

E quais são os principais indicadores?

Estão praticamente em toda a sua cadeia, que é autossustentável. As atividades mantêm o turista na cidade em uma temporada que movimenta a rede hoteleira, que em janeiro ficou perto das 10 mil reservas. A visitação no primeiro mês de 2024, por exemplo, ficou acima de 12 mil pessoas, volume 53% maior que o de janeiro de 2023.

Neste cenário, janeiro encerra com R$ 52 mil de voucher Turístico, montante 30% acima do primeiro mês do ano passado. Foram 37 mil emissões de pulseiras para atividades em ecoparques e agências turísticas, ante 28 mil no mesmo período de 2023. O rafting segue no protagonismo dos atrativos, com 9.000 turistas que aplacaram o calor do alto verão nas águas do Jacaré-Pepira Mirim no janeirão, volume 38% superior.

E a economia brotense segue um início de 2024 com boas perspectivas. Se janeiro foi um mês excelente, há ainda mais motivos para acreditar que será um ano de muita movimentação na estância turística em vista do aquecimento em fevereiro, impulsionado pela programação de Carnaval.

*Fabio Pontes é secretário de Turismo de Brotas