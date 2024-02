Porque será que todos que nasceram aqui, trabalharam aqui ou vieram para cá nesta terra abençoada nunca mais querem ficar longe? Sempre me perguntei isso, pois conheço muita gente que daqui não arreda pé. Desde profissionais que passaram pelo meu Rio Branco até famílias que vieram no boom industrial da cidade nas décadas de 70 e 80.

Mesmo na carreira como executivo público e jornalista longe da nossa Princesa Tecelã, não consigo morar fora daqui. Sim! Quando conto às pessoas que gentilmente me abordam nos mercados, na academia, ou nos eventos que sou convidado, elas se espantam sabendo que vou e volto todos os dias.

Nossa cidade é linda, é segura, é amiga de todos. Ser americanense é conviver com gente guerreira, esforçada, empreendedora! É morar num lugar com característica de interior sim, mas nada provinciana.

Leia + sobre política regional

Relembro com carinho das missas na igrejinha do Jardim Brasil, no São Domingos e na nossa imponente Basílica de Santo Antonio. Viajo na memória para a infância nadando na Praia dos Namorados ou indo na Festa do Peão na FIDAM. My Way às sextas, domingueiras na Sede Social. Bons tempos…

Carrego no coração meu início no rádio, meus estudos nas inesquecíveis escolas Heitor Penteado e SENAI, enfim, marcas do tempo que a distância e o tempo não apagam.

Orgulho de toda minha história aqui, desde meus antepassados que lideraram a colonização italiana nestas terras, até meus mandatos de vice-prefeito quando pude ajudar a cidade em seus anos mais sombrios. Sou um homem realizado na vida, principalmente por ser paulista e ser, sobretudo, filho de Americana “orgulho desta nação”.

Roger Willians

Jornalista, chefe de gabinete na Prefeitura de São Paulo e ex-vice-prefeito de Americana

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP