O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), e os vereadores Lucas Leoncine (PSDB) e Marcos Caetano (PL), integrantes da Mesa Diretora, realizaram na sexta-feira (23) a transferência de três veículos usados do Legislativo para o Poder Executivo.

Os veículos foram encaminhados para o patrimônio do Executivo e, após levantamento das necessidades do município, foram entregues um Honda Civic ano 2014 para a Guarda Municipal de Americana; uma Parati ano 2010 para o Tiro de Guerra TG 02-045; e um Honda Civic ano 2014 para a secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Os veículos, revisados e em pleno funcionamento, serão utilizados para serviços administrativos dos órgãos e foram transferidos ao patrimônio da prefeitura após a aquisição de três novos carros para a frota da Câmara Municipal.

“A necessária renovação da frota da Câmara Municipal abre oportunidade para que o Poder Legislativo possa doar os veículos mais antigos, que estão em ótima conservação. Fizemos os estudos para identificar demandas no município e, com a anuência do Executivo, os carros vão auxiliar nos serviços administrativos da secretaria, da Guarda Municipal e do Tiro de Guerra”, comentou o presidente Thiago Brochi.

“Sinto muita alegria em fazer parte da Mesa Diretora e participar deste ato honroso, pois acredito que os três veículos doados poderão contribuir para a continuidade do ótimo trabalho realizado”, disse o primeiro secretário Marcos Caetano.

“Fazer parte deste ato, enquanto Mesa Diretora, me deixa muito feliz e grato por proporcionar esta oportunidade em ceder estes veículos, que já usamos há tempos no legislativo e agora agregarão aos trabalhos e serviços oferecidos pelos órgãos”, observou o segundo secretário Lucas Leoncine.

