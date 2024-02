Prefeito Rafael Piovezan entrega nova área de bem-estar e lazer do Jardim Esmeralda

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, entregou na última sexta-feira (23) o Novo Complexo de Esportes e Qualidade de Vida do Jardim Esmeralda, que inclui o Centro Esportivo “Amadeu Tortelli” e a Praça “Ruy Barbosa”. Em investimento total de R$ 1 milhão entre recursos próprios e do Governo do Estado, o espaço, localizado entre as ruas do Rayon, Guaratinguetá, Batatais e do Cacau, foi transformado, englobando ainda o Centro Esportivo Municipal “Amadeu Tortelli” e a Praça Ruy Barbosa.

A área ganhou um novo campo de futebol society e quadra de basquete 3×3, equipados com iluminação de LED e arquibancada (programa “Areninhas”, do Governo do Estado de São Paulo), contando ainda com a reforma de sanitários e vestiário, manutenção do campo de futebol existente no local, implantação de pátio coberto, pista de caminhada, quadra de areia, playground, academia ao ar livre, paisagismo e iluminação de LED.

LEIA + NOTÍCIAS aqui no site

“É com esse carinho que já qualificamos tantos espaços ao longo dos últimos anos pela cidade, e que desejamos continuar levando para perto de todas as pessoas. Essa é mais uma obra feita em parceria com a iniciativa privada, o que nos permite manter os investimentos públicos nas prioridades da administração, mas ao mesmo tempo, levar melhorias em todas as regiões da cidade”, comentou o prefeito Rafael Piovezan. “Agradeço o Governo do Estado pela parceria e a todos que trabalharam para a execução deste projeto. Também cumprimento a todos os vereadores que estiveram presentes. Com planejamento e muito trabalho vamos transformando nossa cidade”, complementou Rafael.

Participaram também da entrega o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, os secretários Patrícia Marques (Chefe de Gabinete), Joel Cardoso (Governo), Hamilton Cavicholli (Obras e Serviços), Rodrigo Maiello (Gestão Estratégica), Paula Mori (Fazenda), Cleber Canteiro (Meio Ambiente), André Cruz (Desenvolvimento Econômico), Marcus Pensuti (Saúde), Vinícius Furlan (Esportes), José Carlos Naidelice (Planejamento), Tânia Mara da Silva (Educação), Márcia Petrini (Justiça) e Rômulo Gobbi (Segurança, Trânsito e Defesa Civil), o diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Laerson Andia Jr, os vereadores Carlão Motorista, Careca do Esporte, Juca Bortolucci, Isac Sorrillo e Kifu, representantes das empresas parceiras M Politano Imóveis e Construtora Wiezel Martins, além de familiares de “Amadeu Tortelli” que empresta o nome ao Centro Esportivo Municipal e moradores da região.