Um veto e dois PLs na pauta dos vereadores SB

Os vereadores barbarenses devem apreciar um veto total

do Poder Executivo e dois projetos de lei, amanhã (25 de abril), durante a 15ª Reunião Ordinária, a partir das 14h, no Plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal. As sessões camarárias são abertas ao público e podem ser acompanhadas por transmissão, ao vivo, pelo site oficial da Casa de Leis, pela rádio Santa Bárbara FM (95.9) e pelas redes sociais (@camarasbo).

Inicialmente, deve ser discutido e votado o veto total do Executivo ao Projeto de Lei nº 12/2022, de autoria do vereador Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca (Avante), que autoriza a Administração Municipal a instituir o programa “Vale Alimentação da Saúde” aos munícipes que se deslocarem para atendimento fora de Santa Bárbara d’Oeste.

Em seguida, devem ser apreciados dois projetos de lei de autoria do vereador Eliel Miranda (PSD): o PL 162/2021 dispõe sobre os princípios para a implantação do conceito de Cidades Inteligentes (Smart Cities) no Município, enquanto o PL 05/2022 dispõe sobre a implementação de um “Dossiê das Terceirizações” para transparência e monitoramento dos contratos de terceirização que têm como parte órgãos da Administração Direta e Indireta.

Ainda nesta reunião, devem ser apreciadas as moções nº 200 a 202 e 205/2023.