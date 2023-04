Dr. Daniel cobra reserva de vagas a idosos no centro

O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou um requerimento na

secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações sobre vagas de idosos no centro de Americana. No documento, o parlamentar relata que foi procurado por moradores que reclamaram sobre a dificuldade para estacionar na região central, mesmo nas vagas do estacionamento rotativo (Zona Azul).

O parlamentar explica que o objetivo do documento é compreender a distribuição de vagas para idosos. “Devido ao grande fluxo de pessoas que usam o centro pra diversos motivos, tanto para compras, ir ao banco ou fazer exames, buscamos entender se o Estatuto do Idoso está sendo respeitado, pois é preciso reservar 5% das vagas para essa população”, aponta Dr. Daniel.

O autor questiona se há algum estudo da quantidade de vagas na região central e se 5% das vagas são reservadas a idosos; se houve pensamento estratégico para distribuição das vagas preferenciais; e se há estudo sobre a possibilidade de aumento dessas vagas em locais onde há maior demanda por parte dessa população.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima terça-feira (2). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.