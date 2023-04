Com a busca por saúde e bem-estar cada vez mais em voga, a prática regular de atividades esportivas aparece como uma ótima opção e um estilo de vida por trazer inúmeros benefícios e privilégios para a saúde física e mental das pessoas em seu cotidiano. Dentre os exercícios mais comuns e procurados pelos brasileiros estão a dança, natação, musculação, corrida, artes marciais e, para que elas possam acontecer, é necessário um local adequado e que siga uma série de normas e cuidados em conformidade com as especificações de cada modalidade.

Em vista disso e com uma história de longa data de experiências na área da arquitetura esportiva, a Effect Arquitetura listou critérios importantes para a concepção dos projetos de arquitetura esportiva.

A importância dos espaços esportivos

Espaços como arenas, estádios, quadras, pistas, ginásios e até centros esportivos de treinamento ou iniciação esportiva, quando bem planejados, se tornam peças fundamentais no desenvolvimento e incentivo de atividades, além de promover o convívio social ao estabelecer o uso comum para um grande número de pessoas. Entretanto vai mais além, pois cada esporte demanda elementos específicos e devem proporcionar conforto e segurança ao longo de sua edificação.

Para Erick Tonin e Celso Grion, sócios à frente da Effect, os projetos esportivos já nascem em uma escala de projetos maior que os residenciais, uma vez que é fundamental pensar na área em que serão implantados, ademais os equipamentos e seus apoios, terreno, tipo de solo, relevo, insolação e muitos outros fatores que influenciarão no projeto e nos custos de implantação.

“Muitas vezes por se tratarem de esportes de alto rendimento, o projeto correto, seguindo normas e garantindo a qualidade de execução de uma quadra ou campo, pista ou piscina, pode ser a diferença em fazer um gol, um ponto ou bater um recorde mundial. Estes equipamentos demandam atenção especial para sua qualidade, pois influenciam diretamente no desempenho dos atletas“, evidenciam os sócios.

Pista de atletismo

“Sua base precisa ser executada com precisão ímpar, a fim de garantir tanto o suporte da pista como, também, a sua drenagem para dias de chuva. Seu acabamento é feito com material emborrachado, certificado pela Federação Internacional de Atletismo – World Athletics, garantindo uniformidade e homogeneidade para que recordes sejam batidos e validados“, completa.

Mais um projeto Effect Arquitetura: Complexo de Atletismo em São Bernardo do Campo. Esse centro de treinamento foi projetado com o intuito de ser o maior centro de excelência para a prática de atletismo de toda a América Latina | Foto: Divulgação

Além dos itens mencionados deverão ser previstas, também, áreas de apoio para atletas, comissão técnica e eventualmente público junto à pista para garantir sua performance e atender as normas da Federação Internacional, dependendo do tipo de evento ou competição que possa ser realizada na pista projetada.

A prática de atletismo exige uma superfície lisa e nivelada e sem irregulares para proporcionar boa tração aos atletas. Outros critérios que a Effect enfatiza são uma boa iluminação distribuída pelo espaço de forma a permitir o treino durante o período da noite, além de linhas demarcatórias visíveis para indicar as diferentes raias, bem como as marcações para eventos de saltos e arremesso de peso.

As piscinas são um dos equipamentos esportivos que mais evoluíram nos últimos anos e, apesar da natação estar na vida de muitos brasileiros, a prática profissional ainda carece de espaços localizados. Para planejar uma piscina para treinos de alto rendimento, Celso afirma que é primordial levar em consideração os seguintes aspectos:

· Piscina com dimensões adequadas para treinos profissionais: tamanho de 50 m x 25 m com 10 raias para treinamento olímpico e 25 m x 25 m, com as mesmas 10 raias, para treinamento semiolímpico;

· Profundidade pode variar entre 2,4 m e 3 m;

· Sistema de aquecimento e resfriamento da água para manter a temperatura ideal para os treinos e garantir a recuperação muscular adequada após os exercícios;

· A piscina deve contar com equipamentos de treino, como blocos de partida, raias, cronômetros, bandeiras, entre outros.

Com orgulho de contribuir para o esporte, a Effect Arquitetura participou da remontagem da piscina olímpica, legado dos Jogos do Rio 2016, e criação da Arena Aquática Salvador na Bahia. O equipamento foi doado para a capital Salvador e permitiu o treinamento de alto rendimento com foco em competições nacionais e internacionais.