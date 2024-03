União Barbarense bate Rio Branco de virada (2-1)

O União Barbarense bateu o arquirrival Rio Branco de virada na tarde

desta quarta-feira em Santa Bárbara d’Oeste com um gol já nos acréscimos. A vitória, até certo ponto injusta da Barbarense, que mesmo com um jogador a mais foi pressionado pelo Rio Branco, coloca o time agora 2 pontos à frente do rival. UAB tem 16 pontos e o Tigre ficou nos 14.

Vitinho abriu o placar e marcou para o Rio Branco (com uma colaboração do goleiro do União Barbarense) e deu uma provocada na torcida adversária.

Leia + Sobre todos os Esportes

Ainda no primeiro tempo, o Rio Branco retribuiu a falha do rival e o veterano Adriano Paulista não desperdiçou! O jogo foi para o intervalo empatado.

Já aos 48′ da segunda etapa, o castigo pro Tigre. Mais uma falha, mais um gol no clássico entre União Barbarense e Rio Branco. Marcelo Maçola faz o gol da vitória do União Barbarense, que mantém o tabu contra o rival e amplia a vantagem histórica.

#CenasLamentaveis ao final do clássico. Em campo, o UAB levou a melhor e venceu o rival por 2 a 1, ampliando a vantagem histórica.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP