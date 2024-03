Republicanos perde referência caso Tarcísio deixe a legenda

Hoje a grande referência do partido Republicanos é, sem dúvidas, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Nesta terça-feira (5) os sites de notícias publicaram que, no dia do ato na Avenida Paulista, convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, os dois tiveram uma conversa levantando a possibilidade de Tarcísio migrar para o PL.

Caso isso ocorra de fato, o Republicanos fica sem sua principal referência e pode perder a força que tem hoje por conta do nome de Tarcísio.

AMERICANA. Em Americana o cenário é um pré-candidato a prefeito – Ricardo Molina – que hoje usa a imagem de Tarcísio para manter o posicionamento de direita e a proximidade à Bolsonaro. Com a possível saída de Tarcísio do partido e o PL nas mãos do governo Chico Sardelli – que se filiou ao partido na última sexta-feira na presença de Bolsonaro -, Molina terá dificuldade em manter essa imagem de proximidade à dupla e consequentemente força de campanha.

Em Santa Bárbara, o Republicanos não terá candidato do partido para disputar o cargo de prefeito.