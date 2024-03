A chegada e implementação das novas tecnologias em diversos serviços fez com que a necessidade de mais investimento nessa área, por parte dos consumidores, fosse discutida de forma mais urgente entre os condôminos.

Dessa forma, é papel do síndico buscar novas formas de suprir as necessidades dos moradores, assim como fazer com que o prédio consiga suportar as mudanças com a chegada das novas tecnologias e tenha maneiras de dar mais segurança e comodidade para quem vai usá-las diariamente.

Atualmente, uma nova maneira de realizar esses investimentos é trazendo o conceito de conectividade e o uso da Internet para fazer com que serviços e dispositivos tragam mais comodidade aos moradores. Além disso, a possibilidade de haver ligação entre as unidades e o condomínio em si faz com que seja possível deixar a comunicação mais ágil.

Entretanto, além de facilitar a vida dos condôminos, a chegada de novas tecnologias faz com que a administração também sinta diferença nas contas. Por conta da mudança drástica que elas causam, o normal é pensar que tudo sairá mais caro. Porém, o efeito real da instalação dessas novas ferramentas é a diminuição de alguns custos, fazendo com que a saúde financeira do condomínio tenha um salto de qualidade.

De acordo com Josafá Luz, CEO da Loomy, “Quando há uma queda nos custos gerais, o normal é que o dinheiro restante possa ser utilizado de duas formas. A primeira seria com um fundo de emergência, já que nunca sabemos quando pode acontecer alguma situação inusitada, além de não termos previsão do que seria e de quanto isso custaria aos cofres da administração. A segunda, um pouco mais arrojada, seria com mais investimento em melhorias do lugar, com o aval de todos, é claro. Nós, enquanto empresa, não podemos dizer qual é a melhor saída, até por não existir uma resposta única. Porém, o que podemos dizer é que a gestão do síndico em questão será de ótima qualidade, principalmente na visão dos outros moradores”.

Com a implementação de serviços que façam o local ser mais inteligente, a vivência de todos os residentes ganha com a melhoria da qualidade na segurança, nos serviços e na comodidade em algumas questões. Com a implementação de câmeras que podem se movimentar com o pedido de um morador, por meio do celular, por exemplo, não haverá mais a necessidade de ir até o portão da rua para descobrir se quem está do outro lado realmente é quem a pessoa diz ser. Em situações de entrega de comida, por exemplo, seria possível ver se realmente é um entregador que está adentrando o prédio, caso seja essa a política adotada.

Ainda de acordo com Josafá, “Grande parte das reclamações que ouvimos quando somos contatados paira sobre as insatisfações que os moradores levam até o síndico, seja ele um profissional da área ou mais um dos condôminos, e ele nos traz na hora de conversar sobre o que podemos oferecer. Algumas das mais comuns, e que lutamos para impedir, passam pelos altos custos de contratação e gestão de serviços, desperdícios de tempo e dinheiro na contratação de diferentes prestadores, ineficiência nos controles de acesso às áreas comuns do condomínio, sistemas de segurança ultrapassados e assistência técnica demorada, além de problemas persistentes com a comunicação via interfone. Com os serviços recebidos com a ajuda das novas tecnologias e da conexão com a internet, essas reclamações tendem a desaparecer”.