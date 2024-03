Hoje, a Twitch publicou uma carta aberta do CEO Dan Clancy para compartilhar sua visão e metas, além de dar uma prévia de alguns lançamentos de produtos que estão por vir este ano.

A empresa está focada em ajudar os streamers a crescerem e sustentarem suas comunidades com segurança, tanto dentro quanto fora da Twitch:

A empresa está focada em atualizar as ferramentas existentes para ajudar a reduzir o esforço necessário para os streamers promoverem seu conteúdo dentro e fora da Twitch, melhorar a experiência mobile na Twitch, facilitar e tornar mais recompensadoras as colaborações com o Stream Together, e lançar atualizações para recursos como stories e o Editor de Clips.

Além disso, há um foco no desenvolvimento de produtos e ferramentas de monetização que facilitem a geração de renda sem comprometer sua capacidade de crescer e engajar sua audiência.

As principais áreas de foco incluem a introdução de mais oportunidades de patrocínio, aprimoramento do Hype Train e Cheering, e a criação de novos marcos e recompensas para os espectadores.