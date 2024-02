O União Barbarense obteve sua primeira vitória

no Campeonato Paulista da série A 4 este sábado jogando em casa. O time bateu o Barretos em jogo dramático este sábado.

Maicon foi eleito craque do jogo entre União Barbarense x Barretos pela Rádio Luzes de Ribalta. Com esse prêmio, Maicon acabou levando 2 prêmios de craque do jogo pra casa no seu bolso.

Durante o intervalo de União Barbarense x Barretos, foi distribuído pelo estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães um panfleto sobre a campanha do estádio. Existe hoje um site da campanha.

Com o resultado, o UAB saiu da zona do rebaixamento e agora está no meio tabela, ao lado do rival Rio Branco com 4 pontos. A Sãocarlense lidera o torneio com 10 pontos.

