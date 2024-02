Um homem foi detido com drogas na cueca

este sábado em Sumaré. Ação da Guarda Municipal flagrou o traficante com a droga escondida nas partes íntimas de sua ropa. A abordagem aconteceu no início da madrugada e mais de 400 porções de drogas foram apreendidas.

O caso foi registrado por volta das 00h30, a equipe de Ronda Ostensiva Municipal (Romu) Canil fazia patrulhamento pelo Jardim Bela Vista quando viu o rapaz suspeito na Rua Ismael Garbelini.

Mais notícias da cidade e região

O homem correu em direção a uma mata ao notar a viatura, mas a equipe o alcançou. O suspeito estava com uma pochete com drogas e na revista, os agentes encontraram outra sacola com entorpecentes nas cuecas. Ao todo, a equipe apreendeu nove porções de maconha, 12 de k9, 84 de crack, 354 de cocaína e R$ 322. Ele foi detido e apresentado no plantão policial, onde ficou preso pelo crime.

Após policialpadrao.com.br