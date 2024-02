Neste domingo, dia 11/02, acontece o CarnaKids 2024, desta vez no Recinto da Feira Livre, que fica na Rua Anchieta, no Centro. A matinê gratuita voltada para as crianças de até 12 anos vai ter entrada livre, e será realizada das 13h30 às 18h. A garotada vai contar com diversas atividades, como brincadeiras, brinquedos infláveis gratuitos e pintura facial.

Como em 2023, o CarnaKids terá regras rígidas, visando preservar a saúde e a alegria das crianças. Também contará praça de alimentação e opções gastronômicas. Mas atenção: a venda e consumo de bebidas alcoólicas estão novamente proibidos no CarnaKids.