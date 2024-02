Cultura de Santa Bárbara abre oficinas gratuitas de bordado livre e de crochê

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu as inscrições para oficinas gratuitas de bordado livre e de crochê. O objetivo é promover o aprendizado das técnicas de artesanato, estimulando a Economia Criativa e expressão cultural.

As pessoas interessadas maiores de 16 anos podem se inscrever diretamente no Centro de Memórias “Historiador Antônio Carlos Angolini”, localizado na Rua João Lino, 362, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, ou pelo WhatsApp (19) 3455.7000.

Ministradas pela artesã Marisa Yukiko, as aulas de crochê aceitam alunos dos níveis iniciante e avançado e serão realizadas às sextas-feiras, das 13h30 às 15h30, a partir do dia 1º de março, no Museu da Imigração (Rua João Lino, 371, Centro).

Já as oficinas de bordado livre terão duas turmas (iniciante e avançado) pela artesã Marlene Penatti. Para iniciante será às quartas-feiras, das 14 horas às 16h30, iniciando no dia 28 de fevereiro. E avançado às sextas-feiras, no mesmo horário, das 14 horas às 16h30, a partir do dia 1º de março. As aulas serão ministradas na Casa do Artesão “Roldão de Oliveira” (Rua João Lino, 362, Centro – anexo).

Serviço:

Oficina de Crochê

Artesã: Marisa Yukiko

Horário da Oficina: 13h30 às 15h30

Nível de Aprendizagem: Iniciante e Avançado

Idade Mínima: 16 anos

Início das Aulas: 1º/3

Local: Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Oficina de Bordado Livre

Artesã: Marlene Penatti

Horário da Oficina:

Iniciante – Quarta-feira: das 14h às 16h30 – Início das Aulas: 28/2

Avançado – Sexta-feira: das 14h às 16h30 – Início das Aulas: 1º/3

Idade Mínima: 16 anos

Local: Casa do Artesão | Rua João Lino, 362, Centro, anexo, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato pelo telefone (19) 3455.7000 ou pelo e-mail casadoartesao@santabarbara.sp.gov.br, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.