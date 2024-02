Jesus quer auxílio para atletas e Ávila busca referência para autistas

Projeto autoriza auxílio financeiro a atletas do Município

O vereador Jesus Vendedor, da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, protocolou hoje (09/02) o Projeto de Lei 48/2024, com o intuito de autorizar o município a instituir um auxílio financeiro destinado a atletas e equipes amadoras que representem a cidade em competições esportivas oficiais, tanto em território nacional quanto no exterior.

Segundo a proposição, o Poder Executivo Municipal poderá conceder apoio financeiro para custear despesas como transporte, hospedagem, alimentação e taxas de inscrição relacionadas a essas competições. O texto também sugere a possibilidade de estabelecer parcerias com a iniciativa privada para o financiamento desses atletas e equipes.

De acordo com o projeto, para serem elegíveis a esse auxílio, os atletas e equipes amadoras não podem receber remuneração por meio de contratos formais de trabalho com entidades esportivas. A definição de competições oficiais inclui aquelas organizadas, realizadas ou autorizadas por federações locais, regionais, nacionais ou internacionais responsáveis pela modalidade esportiva em questão.

O vereador Jesus Vendedor destaca que muitos atletas enfrentam condições adversas e custeiam suas próprias despesas com transporte, alimentação, hospedagem e taxas de inscrição. O esporte, além de ser uma ferramenta importante para o desenvolvimento pessoal e social, também contribui para o desenvolvimento educacional, social e de saúde do indivíduo.

A proposta agora passará por tramitação regimental na Câmara Municipal, onde será analisada e discutida pelos demais vereadores. A expectativa do autor é contar com o apoio dos colegas na aprovação desse projeto, que, se aprovado, entrará em vigor na data de sua promulgação.

Mais notícias da cidade e região

Em busca de referência para autistas do Município, vereador visita Centro de Equoterapia em Jaguariúna

O vereador Celso Ávila (PV) visitou, hoje (08/02), o Centro de Equoterapia de Jaguariúna (CEJ), considerado o maior da América Latina e uma referência no Brasil. Em 2019, em resposta à demanda por atendimento especializado para casos dentro do espectro autista, a estrutura foi expandida, com a criação do Centro de Referência de Autismo de Jaguariúna (CAJ).

Segundo Ávila, o CEJ destaca-se entre os centros de reabilitação com cavalos por ter uma estrutura projetada especificamente para equoterapia, não apenas adaptada para essa finalidade. O proprietário, Wilson Melillo, e a diretora desse centro, Paula de Lima Melillo, enfatizam que o CEJ possui o melhor sistema de rampa de montagem da América Latina, proporcionando uma experiência única com picadeiro coberto, ambiente climatizado e contato com a natureza durante todo o atendimento.

Os diretores do centro também destacam que, ao longo do tempo, o CEJ realizou mais de 350 mil atendimentos a pessoas com diversas necessidades especiais, abrangendo aspectos físicos, psicológicos, cognitivos e emocionais de diferentes faixas etárias. E os bons resultados do CEJ e do CAJ deram origem a Centros de Referência do Autismo em várias cidades da região, incluindo Holambra.

Acompanhado pelo idealizador do projeto, Wilson Melillo, o vereador Celso Ávila também visitou o Centro de Referência do Autismo em Holambra para conhecer a estrutura destinada aos pacientes e seus familiares. O local conta com uma equipe multidisciplinar que atende individualmente cada criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Durante a visita, o parlamentar expressou seu comprometimento com a causa autista, buscando referências em centros especializados. Ele destacou o propósito de trazer uma estrutura semelhante para Santa Bárbara d’Oeste, visando oferecer um centro de referência para a comunidade local em um curto prazo.