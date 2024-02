NFL Superbowl: Cresce o interesse dos brasileiros

NFL Superbowl este domingo-

Sabemos que o futebol é a paixão dominante no Brasil entre os esportes. No entanto, à medida que a globalização se expande, competições de outras modalidades, que são muito populares em seus países de origem, ganham cada vez mais destaque entre os torcedores “verde e amarelo”. Um exemplo claro disso é a National Football League (NFL), a principal liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos, cuja grande final, o Super Bowl, está marcada para este domingo, dia 11.

Segundo um estudo da Semrush, plataforma de marketing digital especializada em visibilidade online, desde setembro de 2023, mês de estreia do campeonato, até dezembro, foram registradas mais de 8.6 milhões de buscas na internet por NFL, um aumento de 29.7% em relação ao mesmo período de 2022.

É verdade que o número ainda é bem inferior ao Brasileirão, que, apenas em abril do ano passado, seu mês de estreia, teve 13.6 milhões de pesquisas, ou mesmo para a também norte-americana NBA, que, entre outubro e dezembro, contou com mais de 19 milhões de buscas. Entretanto, a NFL conseguiu se consagrar na média mensal das principais competições esportivas anuais pesquisadas no Brasil. Veja:

Principais campeonatos esportivos e a média mensal das pesquisas dos brasileiros em 2023:

Brasileirão – 23.7M Libertadores – 7.5M NBA – 7.3M Premier League – 5.3M Champions League – 3.1M La Liga – 1.78M NFL – 1.1M Bundesliga – 1M Ligue 1 – 377k Super Bowl – 153k

Atletas e times mais pesquisados

Além do nome do campeonato, a Semrush também analisou quais atletas mais despertaram o interesse dos brasileiros no último ano. Travis Kelce, que atua como Tight End no Kansas City Chiefs, saltou de 32.4 mil buscas em 2022 para 92.5 mil em 2023, registrando o maior aumento da temporada: 2752%. No entanto, além de estar no time que disputará o Super Bowl, o atleta também chamou a atenção do público por seu recente namoro com a cantora pop Taylor Swift. Entre os nomes mais pesquisados, estão os quarterbacks: Patrick Mahomes, da mesma equipe de Kelce, com um total de 274 mil buscas, seguido de Joe Burrow (178.5k), do Cincinnati Bengals, e Brock Purdy (110k), do San Francisco 49ers.

Em relação aos times mais pesquisados pelos brasileiros, estão: Kansas City Chiefs, com 415 mil buscas, seguido de Buffalo Bills (294k) e Philadelphia Eagles (271k). O concorrente ao Super Bowl, San Francisco 49ers, contou com 141.8 mil pesquisas e não se classificou no topo do ranking.

“Aos poucos o futebol americano vai ganhando espaço entre os brasileiros, segundo números da própria NFL, o Brasil tem mais de 38 milhões de fãs de futebol americano, sendo cerca de 8 milhões considerados “ativos”. A liga está investindo em ações que gerem engajamento e experiências para os fãs do esporte. A NFL In Brasa é uma boa proposta imersiva para os fãs entenderem ainda mais a dinâmica do jogo, o evento se tornou o maior evento de Super Bowl fora dos Estados Unidos e ao, que parece, seguirá os mesmos passos da NBA House, já que no ano passado o evento reuniu 7 mil torcedores. Com a realização de um jogo no Brasil, marcado para setembro, a tendência é que o interesse pelo esporte cresça mais ainda”, Pedro Oliveira, sócio-fundador da OutField, empresa líder em inteligência, estratégia e investimentos no esporte, games e entretenimento na América Latina.

Sobre a Semrush

A Semrush é uma plataforma SaaS líder de gerenciamento de visibilidade online que permite que empresas em todo o mundo executem campanhas de otimização de mecanismo de pesquisa, pagamento por clique, conteúdo, mídia social e pesquisa competitiva, obtendo resultados mensuráveis de marketing digital. A empresa oferece insights e soluções para empresas criarem, gerenciarem e medirem campanhas em vários canais de marketing. Com mais de 106.000 clientes pagantes, a Semrush está sediada em Boston e tem escritórios na Filadélfia, Trevose, Austin, Dallas, Amsterdã, Barcelona, Belgrado, Berlim, Limassol, Praga, Varsóvia e Yerevan.

