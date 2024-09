Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana realiza Seminário TEA e TDAH

Com a presença de mais de 100 convidados, entre médicos cooperados, profissionais de saúde e autoridades municipais das áreas da Saúde e Educação, a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana realizou o Seminário TEA (Transtorno do Espectro Autista) e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) nos dias 29, 30 e 31 de agosto, no Hotel Florença, em Americana.

A iniciativa, realizada em parceria com a Faculdade Unimed e o Sescoop (Servico Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo), teve a finalidade de discutir sobre os desafios e avanços no atendimento para proporcionar qualidade de vida aos familiares e pacientes que convivem com os transtornos.

A partir de 10 palestras, conduzidas por médicos e especialistas no assunto, os convidados tiveram a oportunidade de se atualizar sobre temas relacionados ao diagnóstico, o papel das terapias no desenvolvimento das crianças atípicas, a escola como ferramenta terapêutica e a importância da tríade escola, família e terapeutas.

“A Unimed, atenta ao crescimento significativo do número de casos dos transtornos e aos impactos que envolvem o tema, realizou o seminário com o objetivo de promover um ambiente favorável à troca de experiências e à atualização, que são fundamentais para a promoção do diagnóstico assertivo e do suporte emocional adequado às famílias dos pacientes”, disse o diretor de Provimento da Saúde da Unimed, o médico Gustavo Quinteiro.

A coordenadora da Rede de Atenção Básica da Secretaria de Saúde de Nova Odessa, Juliana Cristina da Silva, elogiou a iniciativa. “O seminário teve um nível altíssimo de qualidade, tanto para eliminar preconceitos, quanto para reforçar a relevância do apoio às famílias, temas que precisam estar no centro do debate”, pontuou.

Para a secretária de Educação da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, Tânia Mara da Silva, o seminário foi uma excelente oportunidade para aprimoramento das ações voltadas ao tema. “Estar aqui é estar diante de ferramentas e possibilidades para construirmos um caminho melhor. Quanto mais nos debruçarmos na pesquisa e na interlocução, melhores serão nossos resultados no cuidado das crianças e adolescentes com TEA”, apontou.

A secretária-adjunta de Educação da Prefeitura Municipal de Americana, Evelene Ponce Medina, destacou que unir forças é o melhor caminho para avançarmos. “Estamos diante de um novo olhar sobre a criança com TEA e os desafios envolvem a saúde e a educação. É como uma engrenagem que precisa se encaixar e somente com conhecimento e cooperação poderemos ter avanços nesta finalidade em comum”, afirmou.

O seminário TEA e TDAH faz parte das iniciativas da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana voltadas ao 7º princípio cooperativista (interesse pela comunidade) e reflete o compromisso da Cooperativa com a saúde, a qualidade de vida e a construção de um futuro mais inclusivo.