Preso após bater na mulher durante discussão por problemas financeiros

Um auxiliar de produção de 40 anos foi preso pela polícia militar após bater na mulher. O caso ocorreu no bairro São Jerônimo, em Americana, na manhã deste domingo (08).

Segundo a PM, no local, a vítima, uma terapeuta de 42 anos, informou que foi agredida pelo marido após uma discussão sobre problemas financeiros, que evoluiu para a violência física.

O agressor ainda estava na residência e confirmou as agressões. Uma idosa de 74 anos também foi agredida. As vítimas apresentavam escoriações leves pelo corpo e foram encaminhadas ao Hospital Municipal e após atendimento médico, as partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária, onde após registro da ocorrência, o indivíduo permaneceu preso.