Pelo segundo ano consecutivo, a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana recebeu o selo Especial de Qualidade do Programa Qualificare da Fesp (Federação das Unimeds do Estado de São Paulo) – Fase 4. Esse título reforça a relevância da Cooperativa no Estado de São Paulo. O programa Qualificare é voltado para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) das Unimeds do Estado de São Paulo, incentivando e auxiliando a qualidade, satisfação e segurança das operadoras. Com a avaliação externa realizada pela Fesp, o programa estimula as unidades a desenvolverem ações de melhoria contínua dos serviços, além de certificar a atuação de boas práticas da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). A Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana participa do programa da Unimed Fesp desde 2019, quando a metodologia foi estendida para avaliação das unidades de atenção primária à saúde. Atualmente, a Cooperativa faz parte da fase 4, que compreende a autoavaliação e evolui para oficinas práticas, acompanhamento de plano de ação, apoio no desenvolvimento de indicadores, entre outras iniciativas. “Este reconhecimento é reflexo do compromisso e dedicação de toda a nossa equipe em proporcionar um atendimento primoroso. Receber o selo em mais um ano consecutivo é um importante estímulo para continuarmos buscando a excelência em todas as nossas ações”, agradece o presidente do Conselho Administrativo, Dr. Eduardo Miranda.