Cancelamento de planos de saúde aumenta entre jovens

A geração jovem, especialmente aqueles entre 18 e 34 anos, está cada vez mais consciente da importância de cuidar da saúde. No entanto, paradoxalmente, jovens de 20 a 29 anos estão abandonando as seguradoras de saúde em números alarmantes. Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) revelam que mais de 12 milhões de pedidos de cancelamento de planos de saúde foram feitos por jovens nessa faixa etária.

Entre janeiro e abril de 2024, 540.241 jovens de 25 a 29 anos cancelaram seus planos de saúde. Nos anos anteriores, os números mantiveram-se estáveis, com 1,64 milhão de cancelamentos em 2021 e 1,62 milhão em 2023. Em 2020, durante a pandemia, os cancelamentos somaram 1.388.384.

Neste cenário, negócios que apostam na democratização do serviço de saúde têm ganhado destaque. A Clínica da Cidade, por exemplo, oferece um modelo em que os pacientes pagam apenas pelas consultas ou exames necessários, sem a necessidade de vínculo recorrente com a clínica. Os preços das consultas variam de R$ 100 a R$ 180, enquanto os exames começam a partir de R$ 4.

Rafael Teixeira, CEO da Clínica da Cidade, destaca a importância da acessibilidade. “Acredito que um diferencial bastante importante da rede é a facilidade dos agendamentos. Não dá para negligenciarmos a saúde primária e nos conformarmos com os atuais valores praticados no mercado”, afirma.

Atualmente, a Clínica da Cidade possui unidades próprias e franqueadas em oito estados do Brasil, totalizando mais de 60 clínicas. A meta é alcançar 100 unidades até o final do ano. “Entendemos a importância, mas também a sobrecarga do modelo público de saúde. Por isso, queremos contribuir e melhorar essa realidade com um modelo inovador e sem burocracia ao paciente”, acrescenta Teixeira.

Outro modelo de negócio que tem ganhado notoriedade é o da Vibe Saúde, que recentemente lançou a Vivi da Vibe, uma espécie de “ChatGPT da saúde“. A solução está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, via WhatsApp, para colaboradores de empresas que optarem por aderir à novidade. Na prática, a tecnologia da Vibe atua como um chat conversacional no WhatsApp, oferecendo suporte emocional com técnicas baseadas em terapia comportamental. A ferramenta aplica o teste DASS-21, reconhecido mundialmente para medir estresse, ansiedade e depressão. Dependendo do resultado do teste, a Vivi coloca o usuário em um ciclo de suporte de 6 a 8 semanas, seguindo protocolos desenvolvidos pelos profissionais de saúde da Vibe e 100% gerido pela IA.

“Os profissionais têm acesso à Vivi de uma forma anônima e segura, já as empresas podem acessar não somente métricas básicas de engajamento e satisfação, mas também métricas da saúde mental organizacional e sua evolução, segmentado por níveis hierárquicos, setores e filiais”, afirma Felipe Cunha, CEO da VIbe.