Veja 4,7 mil vagas na Ambev, Toyota e mais empresas

As vagas são para diversas níveis de senioridades e em modelos presenciais, híbridos ou remotos

O mercado de trabalho brasileiro está aquecido com a abertura de novas oportunidades de emprego em diversas áreas. Grandes empresas como a Ambev, Toyota, PetLove, Solfácil e outras estão oferecendo mais de 4.700 mil vagas em todo o país para candidatos que buscam a primeira oportunidade de emprego, recolocação no mercado de trabalho, ou evolução na carreira. As vagas são para diversos níveis de senioridade e em modelos presenciais, híbridos ou remotos. Confira a lista de empresas e as oportunidades disponíveis:

Stone – 40 vagas

A Stone, principal parceira do empreendedor brasileiro em tecnologia e serviços financeiros, está com mais de 40 vagas exclusivas para PCDs, nas áreas de Operações e Tecnologia, com jornada de segunda a sexta-feira, presenciais e remotas, disponíveis nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A empresa oferece diversos benefícios, incluindo Plano de Saúde e Odontológico, acesso ao Hospital Digital com equipe médica multidisciplinar 24/7, Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Transporte, Gympass, Convênio SESC, Auxílio Creche, Seguro de Vida e Benefício Educação. Confira abaixo as vagas disponíveis:

Agente Interações à distância I – Link

Consultor de negócios (Pleno) – Link

Analista de Relacionamento com o Cliente – Link

Analytics Engineer – III | Link

Alelo – 22 Vagas

A Alelo, empresa especialista em benefícios, gestão de despesas corporativas e incentivos, está com 22 vagas abertas para atuar em São Paulo (e Barueri), Rio de Janeiro e Curitiba, em vagas presenciais e híbridas. As oportunidades são para áreas comercial, infraestrutura, dados, sistemas e engenheiros de softwares, CX e jurídica, em diversos níveis hierárquicos (junior a coordenação), incluindo vagas afirmativas para pessoas transgênero, negras, PCDs e +50. Detalhes das posições estão disponíveis no portal de vagas da Alelo e LinkedIn .

[Cobli] – 8 Vagas

A Cobli, empresa de tecnologia para gestão de frotas e operações físicas, está com 8 oportunidades de emprego abertas em diferentes áreas. Confira as vagas:

Analista de Dados Sênior, Assistente de Atendimento – Agendamentos, Assistente de Atendimento ao Cliente, Assistente de Atendimento – Devolução, Banco de Talentos (Pessoas com Deficiência), Gerente de Customer Success, Produtor(a) e Editor(a) de Conteúdo Pleno – SEO, e Tech Manager.

As posições são para trabalho presencial, híbrido ou remoto. A Cobli oferece bônus baseado em performance, vale refeição, vale alimentação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, auxílio creche, licença maternidade estendida e acesso aos planos do TotalPass. Além disso, a empresa tem plano de recebimento de stock options e possui parcerias de clube de descontos para uso em farmácia e para uso em plano de saúde para pet.

A Cobli valoriza o trabalho colaborativo e possui uma cultura baseada em feedbacks e desenvolvimento de estruturas para a evolução de carreira. A empresa tem crescido de forma acelerada, conta com um time de mais de 400 pessoas e investimento liderado pelo Softbank, IFC e Fifth Wall de R$ 350 milhões. Por meio de tecnologia e inteligência de dados, a empresa está revolucionando a gestão de frotas no Brasil. Para ter acesso a mais detalhes e se candidatar, basta acessar aqui.

Solfácil – 18 Vagas

A Solfácil , maior ecossistema de soluções solares da América Latina, está com 18 vagas abertas em diversas áreas, incluindo tecnologia, vendas, financeiro, compras, entre outros. As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de experiência. As vagas são para o formato remoto, presencial e híbrido na zona Sul de São Paulo ou Santa Catarina, Tubarão.

Entre as vagas disponíveis estão: Analista de Atendimento, Analista de Dados Sênior, Analista de Pricing Sênior, Analista de Sales Ops SR, Analista de Suporte T.I Junior TUBARÃO/SC, Analista de Suporte Técnico, Auxiliar financeiro – contas a pagar, Coordenador(a) de Growth/Performance Marketing, Design Senior Marketing, Especialista de S&OP, Estagiário de Pesquisa & Cultura em Experiência do Cliente, Gerente de People Ops, Head of DevOps and Platform, Senior Tech Recruiter, Staff Product Manager – E-commerce, Staff Product Manager, Partner Platform, Supervisor Comercial – Inside Sales e Tech Manager – Afirmativa para Mulheres.

A empresa oferece uma série de benefícios, incluindo salário competitivo, vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde, odontológico e de educação, convênio Gympass, presente de aniversário, plano de bem-estar e auxílio-creche. Os benefícios podem variar de acordo com a localização da vaga. Interessados devem se candidatar na página de carreiras da empresa via InHire .

Inspira Rede – 10 vagas

A Inspira Rede de Educadores, uma das maiores redes de educação privada do país, está com 10 vagas abertas, em diferentes regiões do Brasil. Dentre as oportunidades, destacam-se oito postos de trabalho afirmativos (PCD), em seis diferentes cidades. O formato é 100% presencial e o envio do currículo pode ser feito para o email: trabalheconosco@redeinspiraeducadores.com.br

Vagas

Coordenador de RH – Benefícios, Rio de Janeiro/RJ;

Estagiário de Integração – Rio de Janeiro/RJ;

Auxiliar de Cobrança – Rio de Janeiro/RJ.

Assistente Administrativo (PCD). Praças: Rio de Janeiro/RJ; Campos dos Goytacazes/RJ; Niterói/RJ; Fortaleza/CE; Salvador/BA; Palmas/TO; São Luís/MA; Brasília/DF.



COFCO International – 104 vagas

A COFCO International, uma das maiores empresas globais do agronegócio, está com 104 vagas de trabalho abertas para soldador e caldeireiro industrial nas usinas de açúcar e etanol da empresa localizadas em Catanduva, Potirendaba, Meridiano e Sebastianópolis do Sul, municípios do interior de São Paulo.

As vagas são efetivas e, além do salário competitivo, os profissionais contratados terão acesso a um robusto pacote de benefícios, como: plano de saúde e odontológico para titular e familiares, vale alimentação, refeitório no local de trabalho, transporte gratuito nas cidades onde a empresa atua, seguro de vida, reconhecimento por tempo de serviço, participação nos lucros e resultados entre outros.

Os interessados em se candidatar para as vagas devem enviar currículo para: selecao@cofcointernational.com

Toyota do Brasil – 30 vagas

Estão abertas as inscrições para o programa de estágio da Toyota do Brasil 2025. A edição deste ano oferece 30 vagas, distribuídas entre as plantas de Sorocaba, Porto Feliz e Indaiatuba. Os candidatos interessados nas vagas devem atender aos requisitos do programa, e podem realizar a sua inscrição até o dia 30 de setembro, seguindo as instruções disponibilizadas no site da Gupy.

Para participar, os candidatos devem estar matriculados em algum curso que faça parte das seguintes áreas de atuação: Administração, Auditoria, Comercial, Compras, Comunicação e Sustentabilidade, Engenharia de Produção, Financeiro, Fiscal e Recebimento, Industrial, Logística, Manutenção, PCL, PPCL, Relações Governamentais e Tecnologia da Informação.

Além da graduação em andamento, os universitários precisam de disponibilidade para estagiar entre janeiro de 2025 e dezembro de 2026, das 8h às 14h30. O total de vagas disponíveis para o programa estão distribuídas entre três plantas da Toyota no Brasil.

Para realizar a inscrição no programa de estágio e consultar mais informações, acesse .

MetLife- 4 vagas

A MetLife , uma das maiores empresas de serviços financeiros do mundo, anuncia que está com 4 vagas de emprego abertas no modelo híbrido para as seguintes funções: Engenheiro DevOps II , Técnico de Seguros I , Analista de Informações Gerenciais Sênior e Executivo Comercial – Paraná (Interior) . E 1 vaga de estágio também híbrido para a área de Previdência. Os interessados podem se candidatar no site da companhia. O prazo para as inscrições vai até o dia 30 de agosto.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar clientes individuais e corporativos a criar um futuro mais seguro. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 países e ocupa posições de liderança de mercado nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio.

M&P Group – 29 vagas

O M&P Group – uma das principais holdings de comunicação e inovação do país – está com 29 vagas abertas em suas startups, para atuação em diversas localidades do Brasil no modelo híbrido e remoto. As oportunidades são para Analista de Dados Pleno e Pessoa Diretora Comercial, Delivery Manager, Desenvolvedor(a) Java – Sênior, Product Owner, Quality Assurance (QA)/Tester e UI/UX Designer, entre outras. As empresas do Grupo também estão com diversas vagas para estagiários. Os interessados podem se cadastrar nos links Bossa Invest , One Big Media, nScreen, OincFilmes, eMotion Studios, EasyJur.

BRQ DIGITAL SOLUTIONS – 250 vagas

A BRQ Digital Solutions , empresa líder em transformação digital no País, anunciou a abertura de mais de 250 vagas em diversas áreas da companhia. As oportunidades contemplam posições como engenheiro de dados, desenvolvedor java, analista de back-end, além de vagas em marketing e atendimento. A empresa também reforça seu compromisso com a inclusão social, disponibilizando vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Essas contratações fazem parte da estratégia de expansão e fortalecimento da BRQ, que visa atrair talentos qualificados para continuar impulsionando a transformação digital de seus clientes. As vagas estão abertas para profissionais de todo o Brasil, reforçando seu modelo de trabalho anywhere office.

Os interessados podem se candidatar e buscar mais informações através do LinkedIn oficial da BRQ Digital Solutions.

Grupo Pereira – 4.000 vagas

O Grupo Pereira, sétimo maior grupo varejista do país, anuncia que está com mais de 4.000 vagas de emprego abertas, abrangendo diversas áreas e cargos, tanto nos escritórios quanto nas 120 unidades da empresa, que incluem supermercados, atacados, farmácias, restaurantes, postos de combustível e agências de viagem. Todas as oportunidades também são destinadas para profissionais com deficiência (PCDs) e pessoas com mais de 50 anos.

Para saber mais sobre as vagas no Grupo Pereira e fazer parte desta equipe comprometida com o desenvolvimento social e econômico, visite o link:Link

Petlove – 41 vagas

A Petlove – maior ecossistema pet do Brasil – está com 41 vagas de trabalho abertas para vendedor interno e supervisor na cidade de São Paulo, no regime presencial. Os candidatos interessados devem atender aos requisitos das vagas, e podem realizar a sua inscrição até o dia 26 de agosto, segundo as instruções disponibilizadas na página da Gupy .

As vagas oferecem um potencial de ganho competitivo, baseado em remuneração fixa, além da variável, e um extenso pacote de benefícios para o colaborador e seus pets, como licença PETernidade de dois dias, no caso da adoção de um pet, plano de saúde Petlove para o pet do colaborador, além de plano de saúde e odontológico para o titular e dependentes, seguro de vida, licença maternidade e paternidade estendida, escritório pet-friendly e participação nos lucros da empresa atrelada às metas.

Para mais informações e inscrições, o candidato deve acessar o site da Gupy.

Banco PAN – 220 vagas

O Banco PAN, reconhecido como um dos melhores lugares para trabalhar pelo ranking Great Place to Work (GPTW), anuncia a abertura de 220 vagas para Operadores Comerciais de Veículos. Esta iniciativa faz parte da estratégia de expansão e fortalecimento da presença do PAN no segmento de veículos em todo o Brasil.

Destacando-se como uma marca empregadora, o PAN investe continuamente no desenvolvimento de um ambiente de trabalho inclusivo e diverso. As novas vagas refletem o compromisso da companhia em atrair e reter talentos, oferecendo um pacote de benefícios robusto e competitivo, focado no bem-estar dos colaboradores.

Entre os principais benefícios oferecidos pelo Banco PAN, estão:

Comissionamento;

Vale Refeição de R$ 1.253,72;

Vale Alimentação de R$ 835,99 e 13º Vale Alimentação;

Convênio Médico com internação em apartamento para titular e dependentes;

Convênio Odonto/Ortodôntico;

Telemedicina ilimitada com Dr. Alper (Einstein Conecta);

Seguro de Vida;

Descontos em mais de 10 mil farmácias;

4 Sessões de psicoterapia por mês;

Licença familiar estendida (Responsável 6 meses e corresponsável 30 dias);

Auxílio Creche/Babá;

Programa de acompanhamento para gestantes (AcomPANha);

Gympass/Totalpass;

Auxílio para tecnologia assistiva (reembolso de 85% para colaboradores com deficiência);

Folga no aniversário;

Vale combustível de R$ 600,00;

Assistência Funeral.

Os candidatos podem se inscrever por meio do link.

Ambev abre programa de estágio e trainee com salário de até R$ 8,5 mil

Está aberta mais uma temporada de inscrições para o tão aguardado Programa de Trainee e Estágio 2025 da Ambev. A companhia busca talentos que tenham sede de transformar o negócio, de liderar grandes projetos ou equipes e que se identifiquem com a sua cultura. As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de setembro pelo site da Ambev.

Para o programa de Trainee, o candidato pode escolher a área de maior interesse: Business ou Supply Chain. O processo está aberto para candidatos de todos os cursos, com o pré-requisito de conclusão da graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024, e disponibilidade para morar em outros estados. Já para o Programa de Estágio, que tem vagas disponíveis para 27 cidades do país, o candidato deve ter previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026, e disponibilidade para trabalhar presencialmente, podendo escolher entre Business ou Supply.

Para realizar a inscrição ou obter mais informações sobre os programas, acesse o site da Ambev.

Alpargatas

A Alpargatas está com inscrições abertas para seu Programa de Trainee 2025, com salários de R$ 7.486,00. As inscrições vão até o dia 12 de setembro de 2024 e a previsão de início do programa é para janeiro de 2025. Os candidatos podem se inscrever em dois segmentos: o Trainee Negócios, com vagas de trabalho no escritório da Alpargatas em São Paulo, e o Trainee Industrial, com oportunidades nas fábricas de Campina Grande (PB), Santa Rita (PB), Carpina (PE) e Montes Claros (MG). Inscrições aqui para as vagas de trainee. Também está com inscrições abertas até o dia 08 de setembro para as vagas de estágio que devem ser realizadas exclusivamente pelo site . São oportunidades para estudantes de Bacharelado e Licenciatura em diversas localidades pelo país em que a companhia estar. As vagas são para atuação na sede da empresa em São Paulo e nas fábricas de Montes Claros (MG), Carpina (PB), Campina Grande (PB) e Santa Rita (PE). As bolsas têm valores entre R$1.250 e R$2.100. A companhia tem vagas tanto no modelo presencial quanto híbrido

.

Celcoin

A Celcoin, infratech de soluções financeiras, está com vagas abertas – nos modelos presencial, híbrido e remoto – para São Paulo (Barueri) e Minas Gerais (Belo Horizonte). Há oportunidades para analista de qualidade; analista financeiro pleno; engenheiro de software sênior; analista de dados Jr.; especialista em branding.; entre outras. Todas as vagas estão disponíveis no link.

Via Nascentes

A Via Nascentes, concessionária do Grupo Via Appia, abriu processo seletivo para a contratação de jovem aprendiz e estagiário para atuar na Diretoria de Pessoas e Gestão, em Divinópolis, MG. A concessionária oferece bolsa-auxílio, vale-refeição, plano de saúde e seguro de vida.

Poderão se candidatar para a vaga às pessoas que atendam aos seguintes requisitos:

Jovem Aprendiz

Estar cursando Ensino Superior em Direito, Ciências Contábeis, Economia, Administração, Psicologia ou Pedagogia, a partir do 4º período; Ter idade entre 18 e 22 anos; Residir em Divinópolis/MG.

Estágio

Estar cursando Ensino Superior em Ciências Contábeis, Psicologia ou Administração, a partir do 5º período; Residir em Divinópolis/MG.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem enviar o currículo atualizado para trabalheconosco@viaappia.com.br até o dia 19 de agosto, com o assunto a vaga desejada.

Unipar

A Unipar , importante ator do setor químico e petroquímico, está com vagas abertas em Santo André (SP) e Camaçari (BA). As oportunidades na unidade de Santo André são para Auxiliar Produção II (PCD); Estagiário Universitário – Engenharia Seg. Trabalho; Estágio Universitário – Plástico; Engenheiro(a) Inspeção Pleno; Mecânico I. Em Camaçari, a vaga é para Operador II.

Com trabalho sério, responsável e transparente, a Unipar tem, cada vez mais, buscado gerar valor de maneira sustentável e sem perder de vista o objetivo de ser referência em segurança, excelência operacional e disciplina financeira.

A companhia se orgulha de compartilhar valores, fazendo produtos indispensáveis para o bem-estar das pessoas e de ser uma empresa de braços abertos para o futuro.

Respeitamos a diversidade e estamos comprometidos em construir um lugar cada vez mais inclusivo para todos, independentemente de raça, gênero, orientação sexual e/ou necessidades especiais.

Para mais informações e inscrições, o candidato deve acessar o site .

FGM Dental Group

A FGM Dental Group, indústria catarinense pioneira e líder em produtos odontológicos, está com vagas abertas para diversas áreas na empresa. As vagas disponíveis para trabalhar em Joinville (SC) são: Analista de Eventos; Analista de Processos; Analista de Recrutamento e Seleção Sr.; Analista SAP; Analista Sênior de Marketing de Produto; Auxiliar de Logística; Auxiliar de Produção. Há ainda vagas de Consultor(a) de Negócios para as cidades de Chapecó e Criciúma (SC) e Belo Horizonte (MG). Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever na página da FGM Dental Group no site Gupy neste [ LINK ].

Grupo SBF abre em agosto o programa de trainee 2025

A companhia busca atrair profissionais em início de carreira, com perfil generalista e oferecerá um programa de desenvolvimento que inclui imersão nas diversas áreas da organização, treinamentos e a realização de um projeto de impacto para a organização

O Grupo SBF, dono das marcas Centauro, Fisia (distribuidora oficial da Nike no Brasil), NWB, FitDance, X3M, OneFan e Studio 78, anuncia a abertura da 3º edição do Programa Trainee. As inscrições iniciam hoje e podem ser feitas por meio do link Link até o dia 22 de setembro. O lançamento contará com uma live, às 18h30, no LinkedIn do Grupo SBF e no youtube do Seja Trainee .

As vagas são destinadas a candidatos formados entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024 em qualquer curso superior. O programa oferece uma remuneração de R$7 mil mais benefícios além de um robusto plano de desenvolvimento. Para participar da seleção, não há restrição de idade e o domínio do inglês será considerado um diferencial. O processo seletivo é composto por seis etapas, contemplando: inscrição; fit cultural; testes online; vídeo entrevista; dinâmica de grupo online e etapa final presencial em São Paulo.

“Nosso objetivo com o Trainee SBF é dar a oportunidade para pessoas em início de carreira, de muito aprendizado, realizações, além de prepararmos nossos futuros líderes e atletas como parte do processo de sucessão da companhia. Durante o programa, o trainee terá um plano de treinamento robusto, conhecerá a operação da companhia e desenvolverá um projeto que contribua de alguma forma para a evolução do nosso ecossistema do esporte. Buscamos nestas pessoas a forte conexão com a nossa cultura, a paixão por desafios e a capacidade de empreender” afirma

Melissa Guimarães, Vice-Presidente de pessoas do Grupo SBF.

Os novos trainees do Grupo SBF ainda contarão com os seguintes benefícios: remuneração variável de acordo com o desenvolvimento de projetos; assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale refeição e vale transporte, Wellhub, FitDance Plus e Ativa (Clube de Vantagens e cooperativa financeira interna), e descontos exclusivos em produtos. O programa de trainee da empresa já formou mais de 20 profissionais e muitos deles atuam hoje nas mais diversas unidades de negócios do Grupo SBF.

Espaçolaser

A Espaçolaser, maior rede de depilação a laser do Brasil, está com vagas abertas para o corporativo, para biomédicos e/ou esteticista e gerentes de lojas. As oportunidades são para profissionais residentes de todas as regiões do país e também incluem Pessoas com Deficiência. A companhia oferece benefícios como Vale transporte, Vale refeição, Vale alimentação, Assistências médica e odontológica, Parceria de desconto com a Zenklub – (plataforma online de saúde emocional), Day Off – (uma folga no mês do aniversário), entre outros. Para se candidatar, basta acessar um dos links e buscar a sua vaga: Link, Link ou Link.