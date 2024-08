Pelo menos dez médicos/médicas vêm candidatos a vereador em Americana nas eleições deste ano. Serão pelo menos 3 médicas na disputa, dois que foram vereadores e um que promete ser a grande surpresa de seu partido.

Dr Ulisses Silveira (MDB) e Dr Otto (Agir) foram vereadores em mandatos anteriores. Otto passou boa parte do atual mandato como vereador em atuação porque era suplente do ex-secretário de Habitação Luiz da Rodaben.

O MDB do ex-prefeito Omar Najar tem 4 candidatos médicos nesta eleição. É o maior contingente entre os partidos da cidade.

Oscar Kinsui (PP), irmão de Dr Otto, renunciou à disputa por uma vaga na Câmara da cidade.

Promete ser a surpresa entre os médicos

Dr Flávio Sala (PSD) tem feito trabalho forte na região do parque Gramado e tem prometido que vai ‘beliscar’ uma vaga no PSD. Ele seria o garoto dourado do vice-prefeito Odir Demarchi (PSD) e já causa ciumeira entre os outros candidatos do partido.

O PSD já tem 3 vereadores (Juninho Dias, Lucas Leoncine e Fernando da Farmácia) e trabalha para garantir duas cadeiras. Caso os principais nomes ‘estourem’ de votos, a legenda poderá alcançar a 3a cadeira.

