Veja regras pro debate do Grupo Globo em Americana

Veja abaixo regras para o debate para prefeito de Americana

A dinâmica do debate de Americana foi definida em reunião com representantes das candidaturas na sede da emissora, em Campinas (SP). Com a concordância de todas as candidaturas, o debate será dividido em cinco blocos:

Bloco livre: candidato pergunta para candidato sem tema pré-definido; Bloco com jornalistas: jornalistas do Grupo EP formulam perguntas e os candidatos respondem e comentam; Bloco tema único: candidato pergunta para candidato com tema único escolhido por internautas em enquete no g1; Bloco livre: candidato pergunta para candidato sem tema pré-definido; Bloco tema único e considerações finais: candidato pergunta para candidato com tema único escolhido por internautas em enquete no g1. Ao final, terão um tempo para considerações finais.

Nos blocos livre e temático a divisão do tempo ficou da seguinte forma:

Pergunta: 30 segundos

Resposta: 1 minuto e 30 segundos

Réplica: 30 segundos

Tréplica: 30 segundos

Por sua vez, no bloco com jornalistas, um candidato é questionado e um segundo, a ser sorteado, comenta, com a seguinte divisão de tempo:

Pergunta do jornalista: 30 segundos

Resposta: 1 minuto e 30 segundos

Comentário de outro candidato : 30 segundos

Réplica do candidato que respondeu: 30 segundos

Antes de encerrar o quinto bloco, os candidatos ainda terão 1 minuto, cada, para considerações finais.

Serviço – Debate Americana

Data: 05 de setembro

Hora: 14h30

Transmissão: portal g1 Campinas, CBN Campinas (rádio e youtube) e site e canal de youtube do portal acidade on Campinas

