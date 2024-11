Veja as músicas mais tocadas de outubro

Sensitiva Izadora Morais prevê Brasil em guerra, faz alerta e diz que conflito piora após partida de Lula

A cartomante Izadora Morais, que ficou conhecida como a “sensitiva dos famosos”, por conta das previsões certeiras envolvendo Silvio Santos, Yasmin Brunet, Anitta e outras celebridades, decidiu mudar o foco e fazer um alerta para a chance de o Brasil entrar em um conflito armado.

“Minha intenção não é colocar medo em ninguém, nunca foi, mas quando vejo algo importante nas cartas, sinto que tenho a obrigação de falar. Não é a primeira vez que esse conflito aparece nas cartas. Está mais forte, por isso resolvi trazer à tona”, explicou ela, que convive com a clarividência desde os 4 anos.

Izadora explicou que não é possível identificar de maneira detalhada o motivo, mas que o conflito envolverá um país estrangeiro que “não tem o costume de guerrear”. E reafirma que o Brasil estará na linha de fogo, oferecendo ajuda militar e suporte direto para um dos envolvidos.

“O que vejo é que começará em um país que não tem o costume de fazer guerras, o Brasil vai intervir e a coisa vai se espalhar para cá. O conflito vai atingir alguns estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e boa parte do nordeste”, adianta.

A sensitiva reforça ainda que são claros os indícios de conflito armado e lamentou o fato de as pessoas precisarem “ver para crer” antes de tomarem uma atitude. Ela vem alertando sobre isso há mais de um ano.

“As ameaças já começaram, e tenho medo, porque as pessoas parecem não dar a devida importância. A população está cega, ninguém liga, até acontecer. E os políticos precisam agir logo. Infelizmente as pessoas precisam ver para crer, e, às vezes, tomar uma atitude só depois que as coisas acontecem, pode ser tarde demais”, completa.

Além de estar próxima, a guerra vai piorar após a partida do presidente Lula. Para a sensitiva, o sucessor terá um grande desafio para conter o conflito. “Tudo isso está próximo, as visões são certeiras neste sentido e por isso a obrigação de tornar a previsão pública e alertar políticos e sociedade”.

