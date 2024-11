Novo emprego em 2024? Veja 16 empresas contratando

A taxa de desemprego está em seu menor patamar desde 2014. De acordo com os últimos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), com taxa em 6,4%, 1,3 pontos abaixo do número de desempregados no mesmo período do ano passado.

A diminuição na taxa de desemprego tem como principal razão o aumento de oportunidades. Com o objetivo de atrair mais talentos para as oportunidades disponíveis, apresentamos a seguir uma lista de empresas e startups com vagas abertas em diversos setores. Confira:

Turbi

A Turbi, empresa 100% digital de locação e assinatura de carros, tem vagas abertas em formato remoto, híbrido e presencial em oportunidades para as áreas de recursos humanos, Prevenção de Fraudes, Manutenção, Produto e Engenharia. Interessados podem conferir todas as vagas e se inscrever neste link.

Hero Seguros

A Hero Seguros, insurtech referência em soluções para todo o ecossistema de seguro-viagem, está com 9 vagas abertas para trabalho remoto e presencial em diferentes estados do país para áreas de Vendas, RH e Desenvolvuimento de Produto. Os interessados devem se inscrever no link.

Inner AI

A Inner AI, startup brasileira de Inteligência Artificial que oferece uma plataforma all-in-one para criação de conteúdos, está com vagas abertas para os times de engenharia de dados, marketing, Customer Experience, Administração e financeiro. Interessados nas oportunidades podem saber mais informações e se candidatar neste link.

Meetz

A Meetz, startup especializada em soluções de prospecção e sales engagement para negócios B2B, possui duas vagas abertas, uma no setor de operações como BDR (Outbound) – Ops, e uma no setor de marketing como Social Media. As vagas são para trabalho 100% remoto. Detalhes e candidaturas estão disponíveis no link: atracaodetalentos.totvs.app/meetz/extended.

ZapSign

A ZapSign, empresa especialista em soluções de assinatura eletrônica, abriu vagas 100% remotas para atuar no Brasil como Analista de Customer Success, Product Manager, e Desenvolvedor Full Stack. Para quem busca uma atuação como LATAM, em países como México, Brasil, Colômbia, Chile e Peru, há uma oportunidade como Engenheiro de Software. Para se candidatar, acesse o link: https://truora.peopleforce.io/careers

Orbia

A Orbia, única plataforma digital que reúne soluções completas para o agronegócio, está com oportunidades de carreira abertas nas áreas Comercial, Resgates, Engenharia de Software e Gestão de Contas. As vagas disponíveis são: Analista Comercial Júnior, Analista de Resgates Sênior (Conversão) – Fidelidade, Head de Engenharia de Software, e Key Account Pleno – Distribuidores. Os interessados podem conferir os requisitos e se inscrever para as oportunidades através deste link.

meutudo

A meutudo, plataforma de serviços financeiros, está com dezenas de vagas abertas no modelo remoto, híbrido e presencial nas capitais de São Paulo e Fortaleza. As ofertas são para as áreas de tecnologia (Desenvolvedor Backend e Frontend) e finanças (Gerente de Risco de Crédito e Gerente de Produto Especialista em Consignado), algumas delas afirmativas para mulheres e PcD. Detalhes e candidaturas estão disponíveis neste link.

Zup

A Zup, empresa de tecnologia AI-First e que faz parte do grupo Itaú Unibanco, está com mais de 100 vagas abertas nas áreas de Cultura e Pessoas, Liderança Executiva, Produtos – StackSpot, Projetos de Desenvolvimento e Transformação para atuar com engenharia, designer, desenvolvimento e outras atividades. O diferencial na empresa é que todas as vagas são 100% remotas, sendo possível, dessa forma, abranger profissionais de todo o Brasil. Profissionais interessados podem conferir os requisitos e se inscrever para as oportunidades na página da Zup neste link.

SuperFrete

A SuperFrete, startup especializada no setor de varejo e logística, que apoia pequenos e médios empreendedores a se tornarem mais competitivos e impulsionarem suas vendas, está com 4 vagas abertas em regime 100% home office. As oportunidades são para os cargos de Analista de Dados Pleno, Analista de Mídia Paga Sênior e Coordenador(a) de Marketing de Influência e Afiliados. Interessados podem se inscrever através do link.

Infojobs

O Infojobs, HR Tech líder em tecnologia para RH, está com 10 vagas abertas. A empresa procura profissionais para as seguintes posições: Analista de Customer Success Júnior, Analista de Inteligência Comercial Pleno, Analista de Sales Ops Pleno, Assistente de Customer Experience (3 vagas), Gerente Comercial, Supervisor Comercial (Foco Farmer), Supervisor Comercial e Banco de Talentos – Consultor de Vendas (B2B). As oportunidades são para o modelo híbrido (São Paulo – SP) e estão disponíveis neste link.

YANMAR

A YANMAR, multinacional japonesa fabricante de máquinas compactas para diversos setores da indústria brasileira, entre eles, agrícola e construção civil, está com 11 vagas abertas em diversas áreas. As oportunidades incluem posições nas áreas de vendas, logística, compras, almoxarifado e mais, com atuação nas cidades de Indaiatuba (SP) ou Manaus (AM). Os interessados podem conferir os requisitos e se inscrever para as vagas no link.

Yuool

O Yuool, startup brasileira de tênis confortáveis e sustentáveis, está com três vagas abertas. A empresa procura um analista de CRM/Growth Sênior, para atuar quatro vezes no presencial e um dia de home office, um vendedor para a loja da startup, no Shopping Higienópolis, em São Paulo, 100% presencial e também uma oportunidade de estágio na área do Marketing. Todas as candidaturas podem ser feitas

Tuna

A fintech Tuna, que oferece múltiplas combinações de provedores de pagamentos e antifraude, personalizando seus serviços conforme as necessidades de cada cliente, está com duas vagas abertas. Com opções variadas, a empresa procura profissionais para ocupar cargos, como Senior Software Engineer, Product Marketing Jr. O modelo de trabalho é híbrido (em Florianópolis) ou remoto, a depender da vaga.

LGL Case

A LGL Case, agência de marketing especializada em cross marketing, brand experience e eventos, está com três vagas abertas. A empresa procura profissionais de Design de Produto e Direção de Arte, Planejamento de Marketing e um Executivo de Contas – todos direcionados ao Live Marketing. As oportunidades são presenciais, em São Paulo (SP).

Unik

A Unik, ecossistema de empresas que oferecem diferentes soluções de mídia, desdobramento criativo e tecnologia para agências e marcas, está com uma vaga aberta. A empresa procura um profissional de Design, pleno ou sênior para atuar de forma híbrida. A oportunidade é em São Paulo (SP). Os interessados podem conferir os requisitos e se inscrever neste link ou pelo vagadesign@weareunik.co.

CleverTap

A CleverTap, plataforma internacional e completa de envolvimento do cliente, está com 2 vagas abertas para sua equipe no Brasil. As ofertas são para as áreas de Marketing (Field Marketing Analyst) e Customer Success (Manager). As vagas são para o modelo híbrido (São Paulo – SP) e estão disponíveis neste link.