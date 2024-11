Por segurança e melhor iluminação pública, Meio Ambiente da Prefeitura de Nova Odessa eleva copas de árvores

Nas últimas semanas, a Secretaria de Meio Ambiente, Parques, Jardins, Recursos Hídricos e Agricultura vem promovendo a poda preventiva com elevação das copas de árvores altas em todas as regiões da cidade. A medida tem impacto direto em duas áreas: a mitigação de eventuais danos causados por ventanias e também no melhor aproveitamento da nova iluminação pública em LED da cidade.

Através do Programa “Nova Odessa Cidade Luz”, de modernização de toda a iluminação pública do município, a Prefeitura está substituindo as 8.850 luminárias de vapor de sódio por novas unidades de LED, mais eficientes, econômicas, luminosas, duráveis e ambientalmente sustentáveis.

“No caso das chuvas fortes, ao diminuir as copas das árvores, temos menos impactos dos ventos que atingem as árvores, diminuindo o risco de queda de galhos ou da própria árvore, por exemplo”, explicou o secretário-adjunto de Meio Ambiente da Prefeitura, Diego Tonucci.

“E também livramos os braços da iluminação pública dos galhos circundantes, o que aproveita melhor a claridade das luminárias dos postes – principalmente das novas lâmpadas de LED”, acrescentou. Nesta quarta-feira (30/10/2024), as equipes atuavam ao longo das ruas Fioravante Martins e Olívio Belinate, no Jardim São Manoel.

A medida também foi adotada recentemente, por exemplo, em todas as árvores do entorno da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Professor Agildo Silva Borges e EE (Escola Estadual) Professora Silvania Aparecida Santos, ambas no Jardim Santa Luiza – além das árvores em volta do Ginásio Municipal de Esportes do bairro e ao longo de toda a extensão do “calçadão” da Rua Alexandre Bassora, entre o Jardim Nossa Senhora de Fátima e o Parque Triunfo.

“(No Santa Luiza) foi uma medida visando melhorar a limpeza pública, a visibilidade e a segurança dos moradores, pedestres e também de dezenas de pais e alunos que utilizam as ruas do entorno destas unidades escolares”, destacou o adjunto de Meio Ambiente.

A mesma ação de poda preventiva e elevação de copas foi realizada no entorno do Centro Educacional do SESI em Nova Odessa, na Rua dos Jacarandás, no Jardim das Palmeiras. Neste local, as equipes de campo do Meio Ambiente tiveram ainda o apoio das equipes da Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento, que realizaram a limpeza de lixo e entulhos que haviam sido descartados de forma irregular na área verde próxima.

ÁRVORES CONDENADAS

Paralelamente, as equipes da Secretaria de Meio Ambiente dão sequência ao processo iniciado no ano passado de supressão supervisionada de árvores condenadas e que apresentam riscos à população. Os casos são acompanhados pelo MPE (Ministério Público do Estado).

Nesta semana, por exemplo, teve de ser cortado um alfineiro localizado na Rua Heitor Penteado, no Centro. “Infelizmente, a árvore estava bastante comprometida, praticamente oca, a apresentava alto risco de queda, o que trazia riscos para pedestres e motoristas”, lamentou Tonucci.

Lembrando só são suprimidos espécimes que apresentam problemas como troncos ocos ou tomados por cupins, raízes podres ou descompensação de copas (quando podas ao longo das décadas deixaram a árvore “torta” a ponto de correr risco de queda para um lado pelo rompimento das raízes). E que toda árvore suprimida é “compensada” com o plantio de novas mudas de espécies nativas e adequadas para calçamento.

