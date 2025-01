A prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste publica neste final de semana o Decreto nº 7.620/25, que inclui uma série de medidas de contenção e redução de despesas.

A medida se faz necessária por conta do atual cenário econômico nacional, aliada à necessidade permanente de planejar, estruturar e avaliar as ações da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, com foco na melhoria da prestação de serviços à população.

Decreto e Comitê

O decreto também cria um Comitê de Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira, composto por um corpo técnico de servidores que irá coordenar, acompanhar e avaliar todos os processos que envolvem despesas e outros que impactam diretamente na organização financeira da Prefeitura, além de propor medidas de ajustes para manter o equilíbrio financeiro do Município.

O prefeito Rafael Piovezan comentou a importância da medida. “Frente a essa instabilidade que se mostra no âmbito federal e as inconsistências com relação a repasses que o Município recebe, isso traz um desafio ainda maior para que a gente continue trabalhando, executando serviços públicos, atendendo mais e melhor a nossa população, fazendo obras, assim como a gente fez nos quatro anos do nosso primeiro mandato. Então com vistas a essa seriedade, esse compromisso com a administração pública, estamos nos antecipando às medidas que muito provavelmente outros municípios e o próprio Estado irão adotar”, disse.

“No início de 2025 tivemos uma queda ainda maior nos repasses de recursos. Com base em tudo isso criamos um grupo de trabalho com técnicos da Prefeitura, que acompanhará com detalhe cada contrato, cada gasto, cada solicitação de compra, cada detalhe que nós temos aqui na nossa cidade. Santa Bárbara sai na frente, o grupo vai atuar em todas as secretarias e em conjunto com as equipes buscar alternativas para aliviar um pouco esse momento”, ressaltou.

“Como brasileiro, torço de verdade para que o País vá bem. Estamos fazendo nossa parte, publicando um decreto que cria esse Comitê de acompanhamento das questões financeiras aqui no Município. Vamos fazer o que nós aprendemos há um bom tempo, que é com pouco recurso atender o máximo de pessoas da melhor forma possível. Santa Bárbara é um sinônimo disso, sempre cumpriu com as suas responsabilidades, com os seus compromissos, e sempre buscou entregar o melhor para a população”, complementou o prefeito.

