A prática esportiva vai além das quadras: é uma poderosa ferramenta de transformação social, emocional e educacional. Com essa visão, nasceu a Escola de Voleibol: Educando para a Vida, um projeto que vem impactando positivamente as comunidades de Sumaré e Hortolândia, oferecendo aulas gratuitas de vôlei para crianças de 10 a 14 anos.

Idealizado por Hugo Jasiulionis, professor de Educação Física e voluntário da Associação Amigos de Nova Veneza (Sanova), o projeto é fruto de um sonho antigo e do esforço coletivo para ampliar oportunidades na região. “Acredito que o esporte desenvolve não apenas as técnicas da modalidade, mas também promove o desenvolvimento integral do praticante, abrangendo dimensões físicas, sociais e éticas”, explica Hugo

Desde 2020, a iniciativa cresceu de um pequeno espaço no quintal da Sanova para três núcleos ativos: na Escola Estadual Ângelo Campo, em Nova Veneza; na ETEC/FATEC do Jd. Luiz Cia, em Sumaré; e na Escola Estadual Professora Liomar Freitas, em Hortolândia. Atualmente, o projeto atende regularmente 100 crianças e adolescentes, com uma lista de espera de mais de 60. Cada núcleo é equipado com materiais esportivos adequados e conduzidos por profissionais capacitados, que não apenas ensinam técnicas de vôlei, mas também trabalham o desenvolvimento de competências socioemocionais, como resiliência, empatia e autoconfiança.

A aprovação da Lei de Incentivo ao Esporte foi um marco essencial para viabilizar o projeto em sua estrutura atual. Essa legislação federal permite que pessoas físicas e jurídicas destinem parte do seu Imposto de Renda para iniciativas esportivas. “O maior desafio foi garantir que todos os requisitos legais fossem atendidos, desde a regularidade fiscal da entidade até a comprovação da nossa capacidade técnica. Mas valeu a pena”, afirma Hugo.

Foco na inclusão e redução da evasão escolar

Além de promover a inclusão social, o projeto tem como metas reduzir a evasão escolar, melhorar o desempenho acadêmico dos alunos e incentivar a prática de atividades físicas de forma segura e regular. Cerca de 80% das crianças atendidas estão matriculadas em escolas públicas, e o objetivo é manter uma taxa de assiduidade de 95%.

O sucesso da Escola de Voleibol depende do apoio de empresas voluntárias e da comunidade. “Sem o aporte financeiro e o suporte das escolas que cederam os espaços físicos, o projeto ainda estaria no papel. A Sanova atua como um elo entre diferentes esferas da sociedade, promovendo ações coletivas em prol do esporte e da educação”, reforça Hugo.

Além de impactar positivamente a vida de alunos, as empresas patrocinadoras podem recorrer a deduções fiscais ao investir na iniciativa. Entre os patrocinadores estão a Adere Produtos Adesivos, maior empresa de capital nacional fabricante de fitas adesivas no Brasil, e a Buckman Chemistry, companhia global de especialidades químicas fundada em 1945, que auxiliam seus clientes a melhorar a produtividade, aumentar a lucratividade e garantir segurança, conformidade e sustentabilidade.

Vagas e inscrição pra escola

Critérios de seleção dos participantes:

A seleção dos participantes será realizada por ordem de inscrição, na página do instagram @escoladevolei2020, a partir dos seguintes critérios:

a) Ser estudante frequente nas aulas da sua escola (Acima de 75% de frequência)

b) 70% das vagas são reservadas para estudantes da rede pública de ensino.

c) Até 30% das vagas poderão ser preenchidas por estudantes da rede privada.

NÚCLEO 1 – Quadra da E.E. Ângelo Campo Dall´Orto (Av. São Paulo, 466, Nova Veneza, Sumaré, SP)

Dias: Terças e Quintas

Período: Manhã

Turma 1: Das 08h00 às 9h30

Turma 2: Das 9h30 às 11h00

NÚCLEO 2 – Quadra da Etec/Fatec Sumaré (Rua Rafael Rossi, 197, Jd Luiz Cia, Sumaré)

Dias: Segundas e Quartas

Período: Manhã

Horário: 8h00 às 9h30

