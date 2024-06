A vereadora Professora Juliana (PT) teve uma atitude bastante indelicada durante a cerimônia de inauguração da Maternidade do Hospital Municipal na noite desta terça-feira.

A vereadora atravessou o cerimonial e “roubou” o microfone após a fala do prefeito Chico Sardelli (PL). Juliana, que não costuma participar das inaugurações da prefeitura – a não ser que seja do seu interesse ou do partido -, não estava na lista para usar a palavra. A Câmara Municipal seria representada pela fala apenas do presidente da casa, vereador Thiago Brochi (PL), como em todos os cerimoniais.

Leia + sobre política regional

A atitude de Juliana foi vista no meio político como “falta de educação” e “querer lacrar”, uma vez que a parlamentar já havia sido avisada que não usaria a palavra e que se tivesse qualquer mensagem do deputado do PT que destinou parte da verba para a reforma, era para ser passado para o cerimonial, assim como foi feito com os outros deputados que também destinaram verbas para a obra.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP