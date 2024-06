Os desafios com a pele dos animais de estimação: prevenção e cuidados

A dermatite atópica mais frequente em cães é uma condição de pele crônica e de origem genética.

Os tutores ficam extremamente preocupados quando seus animais de estimação apresentam algum sintoma. “E devem ficar mesmo!”, alerta a médica-veterinária Mariana Raposo, gerente da Avert Biolab Saúde Animal. “A dermatite atópica afeta a qualidade de vida dos cães. De origem genética, essa condição tem tratamento complexo, sendo preciso cuidar tanto da pele quanto do sistema imunológico”, explica a especialista.

Por isso, os tutores precisam ter atenção a determinados sintomas, como coceira, vermelhidão da pele, queda de pelos, descamação e lambidas excessivas. Os fatores que desencadeiam o quadro inflamatório são multifatoriais, incluindo alteração de ambiente, mudanças climáticas, estresse e imunossupressão, ou seja, queda da imunidade.

O surgimento de doenças de pele é o primeiro sinal de que o sistema imune do animal não está produzindo uma resposta imunológica adequada. Por isso, apenas o uso de shampoos e cremes não é suficiente. Dieta equilibrada, rica em proteínas, vitaminas e minerais é fundamental para manter a imunidade dos pets em dia. Além disso, estudos recentes mostram que a suplementação com betaglucanas – compostos encontrados na parede celular de leveduras, fungos, bactérias e grãos também estimula a rápida resposta imune de cães e gatos.

A Euglena gracilis é uma betaglucana, nutriente que atua no suporte ao sistema imunológico para pele de cães e gatos. É importante ressaltar que as betaglucanas não são degradadas durante o processo digestivo, estimulam e contribuem para a qualidade de vida e bem-estar dos nossos pets.

REFOS® DERME possui uma formulação exclusiva, é o único suplemento do mercado composto por extrato de Euglena gracilis, indicado para o suporte ao sistema imunológico para pele de cães e gatos de qualquer idade. Além disso, o produto é palatável, o que facilita a aceitação do animal e a sua administração", destaca Mariana.

Identificar as causas da dermatite é o primeiro passo de um longo processo. O uso de medicamentos tópicos associado com a suplementação alimentar, são importantes aliados à qualidade de vida do animal, mas o tutor também precisa cuidar da higiene do ambiente onde o animal vive, controlando a proliferação dos agentes alérgenos, pulgas e carrapatos. A dermatite é uma condição crônica sem cura, mas tomando as medidas necessárias é possível garantir que os pets tenham vida longa, saudável e cheia de energia.

Consulte sempre um veterinário. O especialista recomendará o melhor tratamento para o seu pet, que deve incluir ativos imunomoduladores, essenciais para fortalecer o sistema imune. Essa prática contribui não apenas para o tratamento, mas também para a prevenção de futuras crises.

