A vereadora Professora Juliana (PT) será advertida por receber um grupo de alunos na Câmara Municipal sem autorização prévia para o uso do espaço conhecido como Plenarinho.

Juliana gravou um vídeo, nesta terça-feira, relatando que teve seu mandato cerceado. Após receber os alunos, Juliana afirmou ter sido abordada por funcionários da casa legislativa dizendo que ela precisaria de uma autorização prévia (5 dias de antecedência) para utilizar o plenarinho e ter acionado, solicitando também uma autorização, o projeto específico da casa, o Câmara Jovem, para então realizar a atividade.

No vídeo, Juliana justificou que a ideia era receber os alunos no próprio gabinete, mas que mais alunos do que o esperado participaram da atividade e então ela teria ido ao plenarinho sem o requerimento necessário. Ainda segundo ela, um assessor de seu gabinete tentou conseguir a autorização naquele momento, mas que teve o pedido negado, inclusive, com a orientação da presidência para suspender a atividade. A petista, ainda no vídeo, critica a ação dos funcionários da casa pela abordagem e reclama que teve que terminar a atividade do lado de fora, no sol. Juliana também afirmou que a situação serviu para mostrar didaticamente como é “a realidade de nós, mulheres trabalhadores em um ambiente de decisões e poder”.

É importante ressaltar que a regra para que se solicite o uso do plenarinho através de requerimento com antecedência é a mesma para todos os 19 vereadores.

Já o presidente da Casa, Thiago Brochi (sem partido), se posicionou do ocorrido.

“Assim como toda e qualquer Câmara Municipal, a de Americana possui regras e normas para o bom funcionamento. O que houve na ocasião foi uma visita de dezenas de alunos sem a comunicação prévia de setores e departamentos.

Por questões de organização de funcionários, para a abertura de salas e o manuseio de equipamentos de som, além da segurança e comodidade dos próprios participantes das visitas e programas, é necessário que os vereadores comuniquem previamente.

Estivemos sempre disponíveis para o diálogo, e a Câmara conta com servidores dedicados a essas atividades. Mas em nenhum momento fomos comunicados sobre essa iniciativa, que inclusive é bastante válida para finalidade institucional.

O presidente e a Mesa Diretora prezam pela aproximação da comunidade com a Câmara. Tanto que neste ano houve a retomada do programa Câmara Jovem, que realiza visitas monitoradas e sessões simuladas, além de outras ações como a abertura no último sábado do mês.

A Casa de Leis é do povo e está de portas abertas. Mas quem representa a instituição é o presidente. Para solicitar um carro, por exemplo, é preciso requerer por ofício. Para usar o auditório, também. São normas que valem para todos os vereadores, sem exceção”.

