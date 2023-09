Bolsonarista Monark vai fazer podcast dos EUA

O influencer de extrema-direita Monark acabou de anunciar

que voltará com o seu Podcast, mesmo contra a ordem do Alexandre de Moraes. O influencer fugiu para os EUA e fará os seus vídeos de lá.

O anúncio foi feito em uma entrevista para o portal de extrema direita, “Gazeta do Povo”. Podem se preparar porque vem mais teoria da conspiração das grossas por aí.

“O Brasil virou uma ditadura do Judiciário, não existe mais lei. Eu sou um perseguido político e, infelizmente, temendo pela minha segurança e também para continuar com o meu trabalho, me vi obrigado a vir para os Estados Unidos, que é um país que tem liberdade de expressão. Vou continuar com meu podcast falando sobre a situação brasileira”, disse.

