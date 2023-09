A vereadora Kátia Ferrari participou, hoje, com apoio do Corpo de Bombeiros de Santa Barbara d’Oeste, do resgate de dois animais. Primeiramente, foi resgatada uma filhote de cachorro, presa numa tubulação de água às margens do Ribeirão dos Toledos. O segundo resgate foi de um ouriço do mato, no bairro Jardim das Orquídeas. Em seguida, esse animal foi liberado na natureza.

Participaram das ocorrências o sargento Silvestre, o soldado Pedro e o cabo Sampaio. A vereadora Kátia Ferrari agradece o apoio dos membros do Corpo de Bombeiros. “Nós fomos prontamente atendidos pela corporação barbarense. Parabenizamos os excelentes profissionais”.

